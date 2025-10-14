Una mujer de 62 años, evacuada en helicóptero en la Risca de Valdeprados

Una mujer de 62 años ha sido rescatada en helicóptero este miércoles tras sufrir una caída en el desfiladero de la Risca del Río Moros, en el término municipal de Valdeprados.

El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León (112) recibió el aviso a las 12:43 horas, alertando de que la mujer se había lesionado una rodilla y no podía continuar la marcha. Desde la sala de operaciones se activó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el propio Centro Coordinador de Emergencias, que localizó el punto exacto del accidente y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

También se dio aviso a la Guardia Civil, que colaboró en el operativo.

Una vez en la zona, el helicóptero se mantuvo en vuelo estacionario mientras los rescatadores descendían hasta la víctima. El rescatador enfermero le proporcionó una primera atención médica, aplicándole analgesia e inmovilizando la pierna lesionada con una férula de vacío. Posteriormente, la mujer fue izada mediante grúa junto al rescatador y trasladada hasta la N-110, donde aguardaba una ambulancia de Sacyl.

Desde allí fue evacuada al Complejo Asistencial de Segovia para recibir atención hospitalaria.