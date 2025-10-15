El Ayuntamiento de Segovia ha fijado los servicios mínimos por los se regirá el transporte urbano durante la jornada de hoy miércoles, 15 de octubre, debido a la huelga general convocada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) que afecta a todos los sectores laborales y funcionariales en el ámbito estatal, en dos franjas horarias: entre las 10.00 y las 12.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas.
Esta convocatoria se enmarca, según los sindicatos, como respuesta a la “escalada bélica internacional y a la política de gasto público que prioriza el rearme frente al bienestar de la ciudadanía”.
Con el objetivo de compatibilizar el derecho a la reivindicación de los trabajadores, regulado en la Constitución Española, con las necesidades básicas de movilidad de los segovianos, especialmente para el acceso a centros de trabajo, educativos y sanitarios, perjudicando lo menos posible el servicio, se ha establecido el siguiente plan de servicios mínimos:
Las líneas 2 (San Lorenzo-Colón), la 8 (Hontoria-Puente de Hierro-Colón), la 9 (Puente de Hierro-Zamarramala), la 10 (Plaza Mayor-San Lorenzo), la 11 (Acueducto-Estación AVE) y 12 (Estación de Autobuses-Estación AVE) mantendrán el mismo horario que un día laborable ordinario.
La línea 3 (El Carmen-Colón) y la 7 (Centro Comercial-Colón) no prestarán servicio durante las franjas establecidas para la huelga
Durante esos periodos horarios, las líneas 1, 4, 5 y 6 reducirán su frecuencia. La línea 1 (San José-Colón) se prestará con un vehículo en lugar de dos. El servicio de la línea 4 (Carretera de Soria-Hospital General) se realizará con cinco vehículos en lugar de seis. La línea 5 (Nueva Segovia-Colón) se prestará con dos vehículos en vez de tres y la 6 (Puente de Hierro-Paseo del Salón) llevará a cabo sus recorridos con un vehículo en lugar de dos.
El Ayuntamiento considera estos servicios mínimos esenciales para garantizar el acceso de los ciudadanos de Segovia al transporte público y pide disculpas por los inconvenientes que pueda causar esta situación ajena a su voluntad y que intentará minimizar lo máximo posible.
¿Para cuándo una huelga general por los precios de la vivienda?
¿Para cuándo una huelga general por los casos de corrupción del gobierno?
Sindicatos apesebrados.
cuando no gobierne PSOE SA
Pero que decís flipaos..si hasta Trump ha alabado la buena marcha de la economía española!!..fijarse si hay dinero que ya no saben dónde guardarlo, como en los armarios y cajones de los despachos..la economía va muy bien, por lo menos en el partido chistorra chorizero español