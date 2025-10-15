El Ayuntamiento de Segovia ha fijado los servicios mínimos por los se regirá el transporte urbano durante la jornada de hoy miércoles, 15 de octubre, debido a la huelga general convocada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) que afecta a todos los sectores laborales y funcionariales en el ámbito estatal, en dos franjas horarias: entre las 10.00 y las 12.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Esta convocatoria se enmarca, según los sindicatos, como respuesta a la “escalada bélica internacional y a la política de gasto público que prioriza el rearme frente al bienestar de la ciudadanía”.

Con el objetivo de compatibilizar el derecho a la reivindicación de los trabajadores, regulado en la Constitución Española, con las necesidades básicas de movilidad de los segovianos, especialmente para el acceso a centros de trabajo, educativos y sanitarios, perjudicando lo menos posible el servicio, se ha establecido el siguiente plan de servicios mínimos:

Las líneas 2 (San Lorenzo-Colón), la 8 (Hontoria-Puente de Hierro-Colón), la 9 (Puente de Hierro-Zamarramala), la 10 (Plaza Mayor-San Lorenzo), la 11 (Acueducto-Estación AVE) y 12 (Estación de Autobuses-Estación AVE) mantendrán el mismo horario que un día laborable ordinario.

La línea 3 (El Carmen-Colón) y la 7 (Centro Comercial-Colón) no prestarán servicio durante las franjas establecidas para la huelga

Durante esos periodos horarios, las líneas 1, 4, 5 y 6 reducirán su frecuencia. La línea 1 (San José-Colón) se prestará con un vehículo en lugar de dos. El servicio de la línea 4 (Carretera de Soria-Hospital General) se realizará con cinco vehículos en lugar de seis. La línea 5 (Nueva Segovia-Colón) se prestará con dos vehículos en vez de tres y la 6 (Puente de Hierro-Paseo del Salón) llevará a cabo sus recorridos con un vehículo en lugar de dos.

El Ayuntamiento considera estos servicios mínimos esenciales para garantizar el acceso de los ciudadanos de Segovia al transporte público y pide disculpas por los inconvenientes que pueda causar esta situación ajena a su voluntad y que intentará minimizar lo máximo posible.