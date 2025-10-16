5 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha responsabilizado directamente a la oposición del bloqueo de las ordenanzas fiscales para 2026 y de que las actuales tasas municipales se mantengan el próximo año sin rebaja. En una comparecencia marcada por el tono crítico y visiblemente molesto, el regidor aseguró que “los segovianos son los que van a pagar más por culpa de la oposición” y que los grupos “les han robado la oportunidad de pagar menos impuestos”.

Mazarías defendió que el equipo de Gobierno “ha intentado por dos veces” sacar adelante la modificación fiscal y subrayó que la propuesta incluía bajadas en el IBI, el impuesto de vehículos, la tasa de basuras y el ICIO. “¿En qué cabeza cabe que los partidos de la oposición, que llevan tiempo pidiendo bajadas de impuestos, ahora voten en contra de una propuesta que suponía un ahorro para todos los segovianos?”, se preguntó.

El alcalde afirmó que su equipo había aceptado “prácticamente todas las aportaciones de los grupos”, incluso las presentadas por el PSOE, de las que “solo tres de dieciseis fueron rechazadas”, y añadió que con Vox llegaron a retirar la bonificación del 100% a los vehículos de etiqueta cero “para facilitar la aprobación”. “Lo intentamos todo, incluso después de la dimisión de Rosalía Serrano, que también quiso facilitar el acuerdo, y ni con eso”, lamentó.

Mazarías reprochó a los grupos que “buscan excusas de todo tipo” y puso como ejemplo la tasa de autobuses turísticos: “Somos nosotros quienes la propusimos y llevamos meses trabajando en su estudio. Aun así, se negaron”. Añadió que “no hay más plazos ni más intentos posibles”, y concluyó pidiendo disculpas “a todos los segovianos por no haber conseguido convencer a la oposición para que sus economías se sintieran más aliviadas”.

Presupuestos

Mazarías confirmó que el equipo de Gobierno comenzará la próxima semana las reuniones con los grupos municipales para elaborar el presupuesto de 2026, que pretende abordar con “un estilo diferente”. Según explicó, “vamos a empezar los presupuestos desde el primer día con los grupos de la oposición” y les pedirá que “presenten sus propuestas antes de redactar el documento”.

El alcalde señaló que, pese al fracaso en la aprobación de las tasas, el Ayuntamiento “seguirá trabajando” para alcanzar acuerdos, aunque advirtió que la prórroga fiscal “supondrá más ingresos de los que queríamos, y los que pagarán ese incremento serán los ciudadanos”.