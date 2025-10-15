El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Horcajo, ha confirmado esta mañana la dimisión de Rosalía Serrano como concejala del Ayuntamiento de Segovia y primera teniente de alcalde, destacando que se trata de “una decisión personal” motivada por “las circunstancias y la presión” derivadas de las últimas semanas.
En una comparecencia urgente ante los medios, Horcajo agradeció a Serrano “el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que ha demostrado durante estos casi dos años y medio” y subrayó que el equipo de Gobierno mantiene su respeto y gratitud por el trabajo realizado. “Ha sacado adelante proyectos importantes, como la Agenda Urbana o fondos para mejorar la vida de los ciudadanos, y desde el grupo solo podemos desearle lo mejor”, afirmó.
El portavoz popular explicó que la renuncia se comunicó esta misma mañana, justo antes del pleno, y que ahora se iniciará el procedimiento para determinar quién ocupará su acta en el equipo de Gobierno. “Habrá que mirar la lista, hacer las llamadas y ver quién acepta el reto”, dijo.
Preguntado por los motivos de la decisión, Horcajo insistió en que se trata de una cuestión estrictamente personal:
“Rosalía estaba sometida a muchísima presión por el problema de los trasteros y por lo que se decía en los titulares. Eso también afecta a las familias y cada uno afronta ese desgaste de una manera distinta”.
El portavoz añadió que el alcalde José Mazarías mantuvo su confianza en Serrano hasta el último momento, y que su marcha “no paraliza la acción del Gobierno municipal”.
“El Ayuntamiento no se para; el día a día te arrolla. Este es un trabajo muy exigente y muy duro, y en función de las circunstancias personales cada uno lo puede asumir de una forma distinta”, concluyó.
15 octubre, 2025
Esto significa, que Maza no considera que haya ningún motivo para echarla. Pues solo le ha faltado decirle: ¡Rosalía, se fuerte!