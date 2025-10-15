El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Horcajo, ha confirmado esta mañana la dimisión de Rosalía Serrano como concejala del Ayuntamiento de Segovia y primera teniente de alcalde, destacando que se trata de “una decisión personal” motivada por “las circunstancias y la presión” derivadas de las últimas semanas.

En una comparecencia urgente ante los medios, Horcajo agradeció a Serrano “el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que ha demostrado durante estos casi dos años y medio” y subrayó que el equipo de Gobierno mantiene su respeto y gratitud por el trabajo realizado. “Ha sacado adelante proyectos importantes, como la Agenda Urbana o fondos para mejorar la vida de los ciudadanos, y desde el grupo solo podemos desearle lo mejor”, afirmó.

El portavoz popular explicó que la renuncia se comunicó esta misma mañana, justo antes del pleno, y que ahora se iniciará el procedimiento para determinar quién ocupará su acta en el equipo de Gobierno. “Habrá que mirar la lista, hacer las llamadas y ver quién acepta el reto”, dijo.

Preguntado por los motivos de la decisión, Horcajo insistió en que se trata de una cuestión estrictamente personal:

“Rosalía estaba sometida a muchísima presión por el problema de los trasteros y por lo que se decía en los titulares. Eso también afecta a las familias y cada uno afronta ese desgaste de una manera distinta”.

El portavoz añadió que el alcalde José Mazarías mantuvo su confianza en Serrano hasta el último momento, y que su marcha “no paraliza la acción del Gobierno municipal”.

“El Ayuntamiento no se para; el día a día te arrolla. Este es un trabajo muy exigente y muy duro, y en función de las circunstancias personales cada uno lo puede asumir de una forma distinta”, concluyó.