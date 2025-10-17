Segovia se prepara para honrar un año más a su patrón, San Frutos, con un amplio programa de actividades que se desarrollará entre el 22 y el 27 de octubre. El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Festejos Patronales, Cultura y Deportes, y con la colaboración de numerosas asociaciones culturales, ha diseñado una agenda para todos los públicos en la que tradición y modernidad se dan la mano.
El cartel de esta edición, obra del artista José Luis López Saura, lleva por lema “La luz que nos ilumina en otoño” y representa a un San Frutos venerable y sabio, iluminado por la luz brumosa del cielo segoviano. A su alrededor, tres aves —un jilguero, un canario y un azulillo picogordo— simbolizan la música y el espíritu festivo que acompañarán a la ciudad durante estos días.
Miércoles 22 de octubre
19:30 h. Catedral. Concierto homenaje a San Frutos a cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey Nº1”.
Organiza Asociación Conde de Gazola. Entrada libre.
20:00 h. Sala Julio Michel (La Cárcel). Concierto de la coral Tuttovoce.
Boleros, tangos, poesía musicada y folclore hispanoamericano.
Entrada: 10 € (Centro de Recepción de Visitantes y fever.com).
Jueves 23 de octubre
19:00 h. Casa de la Lectura. Presentación del catálogo “El bramido de la tierra”, de Luis Moro. Con Marifé Santiago Bolaños.
19:00 h. Sala Julio Michel. Cine club Studio: Bigger than us (Francia, 2021).
19:00 h. Biblioteca Pública. Charla “El descubrir de nuestros pájaros”, con Eduardo de Juana Aranzana.
Viernes 24 de octubre – Día de las Bibliotecas y 8º Aniversario Casa de la Lectura
18:30 h.
Cuentacuentos: “Esto no es un libro” (Unpuntocurioso).
Taller de Pop-up con Alberto Capón.
Visita guiada: “Quijote en nogal” con Manuel Romero.
Presentación del libro: “Cuarenta años sin encajar muy bien en ningún sitio” con José Luis Moro (Un pingüino en mi ascensor).
19:30 h. Celebración del aniversario con tarta y soplado de velas.
16:30–19:00 h. Itinerario botánico: Árboles y arbustos del Valle del Clamores (guía: Jorge Fernanz).
19:00 h. Plaza Mayor: recepción del XXV Encuentro Nacional de la Capa.
22:15 h. Plaza Mayor: concierto de FREE FOLK.
23:45 h. Cortejo de dulzainas hasta la Catedral.
00:00 h. Prodigioso paso de la hoja del Libro de San Frutos, a cargo de la Cofradía del Paso de la Hoja (ilustración de Mon Montoya).
00:10–1:30 h. Catedral: espectáculo lumínico “Luz de San Frutos, Luz de fe”, concierto de órgano y monólogo sobre el Santo.
00:15 h. Plaza Mayor: Sopas del Santo (beneficio para San Vicente de Paúl, también sin gluten).
00:30 h. Carpa del barrio de San Frutos: Biral + Festival de Tributos (Pereza, Hombres G, El Canto del Loco) + Canario Disco Macroshow.
Sábado 25 de octubre – Festividad de San Frutos
10:00 h. Marcha de San Frutos Segovia Urbana (organiza IMD).
10:00 h. Plaza del Azoguejo: concentración del XXV Encuentro Nacional de la Capa.
10:40 h. Avenida del Acueducto – Iglesia de San Clemente: XXX Concurso de perros mestizos y de raza y XXII Concurso de fotos de gatos.
12:00 h. Catedral: misa y villancico tradicional a San Frutos.
13:00 h. Plaza Mayor: concierto de la Unión Musical Segoviana, nombramiento de Amiga de San Frutos 2025 a la Catedral, lectura del Romance (Antonio García Rivilla) y reconocimiento al pintor Mon Montoya.
13:30–14:30 h. Desfile de gigantones y cabezudos por el centro.
14:30–16:00 h. Pasacalles vermú con charanga Ali Oli.
18:30 h. Museo Esteban Vicente: charla del fotógrafo Mario Suárez Porras “Inspirado por las aves”.
20:00 h. Iglesia de San Quirce: concierto Cuerda para rato.
23:00 h. Carpa barrio de San Frutos: Orquesta Tucán Brass.
Domingo 26 de octubre
10:30 h. Plaza del Azoguejo: concentración del XXV Encuentro Nacional de la Capa y paseo hasta Plaza Mayor.
12:00 h. Pasacalles “Día del Folclore” con la Asociación Andrés Laguna.
13:30 h. Ayuntamiento (Sala Blanca): recibimiento a nuevos segovianos 2025 y reconocimiento al vecino más longevo.
14:00–15:30 h. Plaza Mayor: pasacalles vermú con Ali Oli.
19:00 h. Catedral: concierto “El legado sonoro de la Catedral de Segovia” (grupo Audite).
22:00 h. Plaza Mayor: concierto del grupo Bolango Voy.
23:00 h. Carpa barrio de San Frutos: Canario Fest On Road (Duo Harmony + DJ Festival).
Lunes 27 de octubre
13:30 h. Plaza Mayor: pasacalles vermú con charanga Jarra y Pedal.
17:00 h. Carpa barrio de San Frutos: concierto del grupo Finister.
17 octubre, 2025
Mucha capa y rancia para tapar unos festejos tan cutres
Si en la biblioteca la tal Rosalia nos hace un monólogo de los desaguisados que ha preparado el programa mejoraría mucho.
Y si con los coches sacados del garaje por el pufo de los trasteros hacen un rally, el mejor programa en muchos años.