Segovia se prepara para honrar un año más a su patrón, San Frutos, con un amplio programa de actividades que se desarrollará entre el 22 y el 27 de octubre. El Ayuntamiento, a través de las concejalías de Festejos Patronales, Cultura y Deportes, y con la colaboración de numerosas asociaciones culturales, ha diseñado una agenda para todos los públicos en la que tradición y modernidad se dan la mano.

El cartel de esta edición, obra del artista José Luis López Saura, lleva por lema “La luz que nos ilumina en otoño” y representa a un San Frutos venerable y sabio, iluminado por la luz brumosa del cielo segoviano. A su alrededor, tres aves —un jilguero, un canario y un azulillo picogordo— simbolizan la música y el espíritu festivo que acompañarán a la ciudad durante estos días.

Miércoles 22 de octubre 19:30 h. Catedral. Concierto homenaje a San Frutos a cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey Nº1”.

Organiza Asociación Conde de Gazola. Entrada libre.

20:00 h. Sala Julio Michel (La Cárcel). Concierto de la coral Tuttovoce.

Boleros, tangos, poesía musicada y folclore hispanoamericano.

Entrada: 10 € (Centro de Recepción de Visitantes y fever.com). Jueves 23 de octubre 19:00 h. Casa de la Lectura. Presentación del catálogo “El bramido de la tierra”, de Luis Moro. Con Marifé Santiago Bolaños.

19:00 h. Sala Julio Michel. Cine club Studio: Bigger than us (Francia, 2021).

19:00 h. Biblioteca Pública. Charla “El descubrir de nuestros pájaros”, con Eduardo de Juana Aranzana. Viernes 24 de octubre – Día de las Bibliotecas y 8º Aniversario Casa de la Lectura 18:30 h. Cuentacuentos: “Esto no es un libro” (Unpuntocurioso). Taller de Pop-up con Alberto Capón. Visita guiada: “Quijote en nogal” con Manuel Romero. Presentación del libro: “Cuarenta años sin encajar muy bien en ningún sitio” con José Luis Moro (Un pingüino en mi ascensor).

19:30 h. Celebración del aniversario con tarta y soplado de velas.

16:30–19:00 h. Itinerario botánico: Árboles y arbustos del Valle del Clamores (guía: Jorge Fernanz).

19:00 h. Plaza Mayor: recepción del XXV Encuentro Nacional de la Capa.

22:15 h. Plaza Mayor: concierto de FREE FOLK.

23:45 h. Cortejo de dulzainas hasta la Catedral.

00:00 h. Prodigioso paso de la hoja del Libro de San Frutos, a cargo de la Cofradía del Paso de la Hoja (ilustración de Mon Montoya).

00:10–1:30 h. Catedral: espectáculo lumínico “Luz de San Frutos, Luz de fe”, concierto de órgano y monólogo sobre el Santo.

00:15 h. Plaza Mayor: Sopas del Santo (beneficio para San Vicente de Paúl, también sin gluten).

00:30 h. Carpa del barrio de San Frutos: Biral + Festival de Tributos (Pereza, Hombres G, El Canto del Loco) + Canario Disco Macroshow. Sábado 25 de octubre – Festividad de San Frutos 10:00 h. Marcha de San Frutos Segovia Urbana (organiza IMD).

10:00 h. Plaza del Azoguejo: concentración del XXV Encuentro Nacional de la Capa.

10:40 h. Avenida del Acueducto – Iglesia de San Clemente: XXX Concurso de perros mestizos y de raza y XXII Concurso de fotos de gatos.

12:00 h. Catedral: misa y villancico tradicional a San Frutos.

13:00 h. Plaza Mayor: concierto de la Unión Musical Segoviana, nombramiento de Amiga de San Frutos 2025 a la Catedral, lectura del Romance (Antonio García Rivilla) y reconocimiento al pintor Mon Montoya.

13:30–14:30 h. Desfile de gigantones y cabezudos por el centro.

14:30–16:00 h. Pasacalles vermú con charanga Ali Oli.

18:30 h. Museo Esteban Vicente: charla del fotógrafo Mario Suárez Porras “Inspirado por las aves”.

20:00 h. Iglesia de San Quirce: concierto Cuerda para rato.

23:00 h. Carpa barrio de San Frutos: Orquesta Tucán Brass. Domingo 26 de octubre 10:30 h. Plaza del Azoguejo: concentración del XXV Encuentro Nacional de la Capa y paseo hasta Plaza Mayor.

12:00 h. Pasacalles “Día del Folclore” con la Asociación Andrés Laguna.

13:30 h. Ayuntamiento (Sala Blanca): recibimiento a nuevos segovianos 2025 y reconocimiento al vecino más longevo.

14:00–15:30 h. Plaza Mayor: pasacalles vermú con Ali Oli.

19:00 h. Catedral: concierto “El legado sonoro de la Catedral de Segovia” (grupo Audite).

22:00 h. Plaza Mayor: concierto del grupo Bolango Voy.

23:00 h. Carpa barrio de San Frutos: Canario Fest On Road (Duo Harmony + DJ Festival). Lunes 27 de octubre 13:30 h. Plaza Mayor: pasacalles vermú con charanga Jarra y Pedal.

17:00 h. Carpa barrio de San Frutos: concierto del grupo Finister.