Estoy seguro que no incurriré en ilícito penal si llamo boborro a alguien, por muy alto cargo que sea, si está claramente demostrado que lo es y lo acredito demostrando que el personaje habla utilizando en la misma frase palabras como todos, todas y todes, siendo “todes” el colectivo al que precisamente se quiere librar de la estigmatización… La verdad, comienzan a cansar algunas bobaditas. Hace tiempo que no hacen gracia y generan cierta vergüenza ajena.

En fin, sé que diciendo estas cosas es posible que lleguen los de la misma panda u otros cercanos y decidan que soy un facha redomado, que es una palabra que se usa con mucha soltura. Pues más argumentos les daré para ello cuando sepan que, llegadas estas fechas de abril, siempre me pregunto por qué hay que ser de los comuneros y no de Carlos V. Chico, ni un homenaje al emperador aquel que dominó medio mundo. Bueno, también se han quedado desarmados todos los programas y actividades que nos anunciaron para celebrar el quinto centenario del fin de la guerra de las comunidades. ¡Mardito virus!

Ha habido más recordatorios esta semana del 14 de abril en el que no han faltado las conmemoraciones de la proclamación de la II república con participación de concejales del Ayuntamiento de Segovia en plena calle. No siempre me gusta cómo me representa esa gente pero también le diré que encuadro en el mismo grupo que a los de antes —necios, necius— al que quitó el ramo de flores de la placa de la casa de la lectura y lo tiró a la basura. Feo, muy feo.

Ahí mismo, en la antigua biblioteca están expuestos los acordeones del músico local, Cuco Pérez, uno de esos artistas polifacéticos que trabaja periódicamente para el departamento municipal de Cultura, que últimamente no parece ser la mejor referencia que uno puede poner en su currículo.

Frente a toda la Corporación anda la alcaldesa tratando de sujetar a la concejala Aguiar de la que dice que es muy trabajadora y hay días que está trabajando ¡a las 19.00 horas! pero que parece que seguir los procedimientos de contratación no han sido el fuerte de su gestión y cada vez que la oposición abre una carpeta se encuentra con una irregularidad o parecido. La alcaldesa dice que no la cesará pero por si acaso, ¿Alguien tiene el teléfono de María Fuencisla Yagüe? Si hombre, la que iba en el número 13 de la lista socialista… Por si acaso. Sólo por si acaso.

¡Uf! Está viciado el aire en el Consistorio capitalino así qué mejor vamos a la calle, que hay movimiento. Por ejemplo, en la pradera de San Marcos, lugar elegido para presentar la nueva federación de asociaciones de vecinos (Fedasve), que se me antoja como una especie de OPA lanzada por Esther Santos —presidenta de Santa Eulalia y de la nueva federación— contra el antiguo régimen de Juan Bautista Mullor —el Cristo y la Federación provincial— que tienen una excelente mala relación entre ellos. Pues nada, atentos a los intentos de absorción de las próximas semanas y a esas batallas que se producirán, épicas, sin duda, para saber qué federación reivindica más y mejor. En la presentación del sábado había concejales de todos los partidos, algo que parece lógico. No hay más que ver el enorme protagonismo que tiene la participación ciudadana en la política local en este mandato…

Hacía mucho que no tenía que dedicar espacio en este resumen semanal a las obras que se realizan por la ciudad así que me recrearé un poco en el resultado de la realizada en la plaza de la reina Victoria Eugenia, delante del Alcázar. ¡Chico! Qué materiales, que acabados… Claro, que el Patronato de la fortaleza debe andar bien de dinero por lo acumulado de venta entradas a turistas cuando venían y se ha gastado 2,5 millones, que no es moco de pavo. Decía la alcaldesa que le gustaría poder usar esos nobles materiales —granito del bueno— en sitios como los espacios peatonales o la parte de terrazas de la plaza de la Artillería, pero como la ciudad no cobra entrada por ver el Acueducto se ha hecho un proyecto con reposición de los solados del adoquín actual, ese que te hace tropezar a cada paso… Bah, no se preocupe, que dice que es un proyecto redactado para tenerle “por si hay dinero en algún momento”. Vamos, que no hay prisa.

A ver, viene el buen tiempo y caminar es muy sano. Se lo digo porque este lunes cierran San Gabriel (la cueva de la Zorra) y anuncian que después le toca a la parte baja de Claret, así que tenga por seguro que el tráfico se complicará (más) en toda la ciudad durante, al menos, un año… ¡Venga! A por las zapatillas, la bici y la paciencia.

¿Y qué me dice de nuestra potente industria? Pues muy bien si hacemos caso a los publirreportajes del viernes, con el delegado del Gobierno visitando una fábrica de munición “verde” en Santa María la Real de Nieva para recordar que el Gobierno ha subvencionado (1,2 millones) su puesta en marcha; y de la consejera del ramo a Segovia para anunciar un Plan de fomento de industria en la zona este de la provincia. Hala, le dejo que quiero hacerme un croquis con las franjas de edad a las que les toca vacuna esta semana que si no no me entero y en el grupo de amigos yo soy el que se encarga de organizar las expediciones al Pedro Delgado. Dicen que más de un cuarto de la población segoviana (26,11%) ya ha recibido al menos un pinchazo. Pues faltan tres cuartos y la segunda vuelta entera. No se me duerman.

¿Se me cuida, por favor?