7 Comments

Celebrábamos el lunes pasado, 4 de noviembre, otro pleno municipal, reanudando el interrumpido antes por la gran tragedia nacional acaecida en tierras de Valencia -un triste monumento a la incompetencia política, pero también una monumental muestra de valor, de generosidad y de altruismo de nuestros conciudadanos-. Otro día quizá hablemos de ello.

En esta sesión plenaria se votaron cuatro mociones: una del Grupo Mixto (sector Podemos), otra de Izquierda Unida, otra de VOX, y otra del Psoe. Creo que merece la pena glosarlas algo más por menor.

La de Podemos fue una muestra más del sentimiento de superioridad moral y mental que tienen nuestros izquierdistas. Se dirigía sencillamente a intervenir el mercado del alquiler de viviendas para lograr una bajada de los precios. Un dislate monumental. Nuestro representante municipal de Podemos es sin duda un buen concejal, activo, diligente, y bien informado en tantas cosas de nuestra ciudad -y quede claro que esto lo dice un adversario político-. Pero que un comunista se atreva a dar lecciones de economía, me parece muy osado. Porque los comunistas, allá donde han alcanzado el Poder -nunca jamás en elecciones libres, sino mediante golpes de estado, hay que recordarlo-, resulta que han hundido la economía del respectivo país, hasta producir incluso hambrunas tristemente célebres. Por donde han pasado gobernado, han arruinado todo hasta límites inconcebibles. Aunque sus élites han salido siempre muy enriquecidas del trance, recordemos, sin ir más lejos el megayate del hijo de Fidel Castro, o los 4.000 millones de dólares de la hija de Chávez, que tenía sueldo de teniente coronel… O sea, que no: los comunistas -yo lo dudo, pero admito la posibilidad porque no todas las dictaduras comunistas han sido iguales- no sé si tienen logros en beneficio de las antes llamadas ‘clases proletarias’, pero desde luego en materia económica es mejor que estén callados, pero que muy callados.

La moción, consecuentemente, fue rechazada. Sin que ello signifique que no exista una grave crisis de falta de viviendas, achacable a las no menos desacertadas políticas del Psoe y del PP, que durante sus cuarenta años de gobiernos no han sido capaces de fomentar las construcciones, quizá para no parecerse al Generalísimo Franco, que durante su dictadura construyó varios millones ¡igual es que la construcción de viviendas es franquista!

La moción de Izquierda Unida, en cambio, no tenía matices ideológicos, ninguno, lo cual es muy de agradecer. Se orientaba a establecer una red de huertos urbanos en los colegios segovianos. Una propuesta loable, pero lastrada por la realidad de que solo existen cinco huertos de esos activos, que lamentablemente no hay quien se comprometa a cuidarlos y mantenerlos, y que el Ayuntamiento, más allá de facilitar medios y riegos, no puede -ni debe- hacerse cargo de ellos.

Pero esta propuesta me ha parecido muy interesante, y si se me permite una impresión personal, diré que me congratulo mucho por esta iniciativa, porque en ella se evidencia de una manera palmaria el triunfo definitivo de Occidente, de la democracia liberal, del sistema capitalista en suma. Es reconfortante ver que los ‘nietos políticos’ de aquellos estalinistas y fascistas que sojuzgaron a tantos pueblos privándoles de su libertad, que causaron tantas muertes, más de cien millones de vidas, y tanto sufrimiento en los campos de exterminio soviéticos; que los ‘hijos políticos’ de los comunistas y fascistas que aún aplastan a las personas en Cuba, en Corea del Norte o en Venezuela, ahogando la libertad y provocando el éxodo de millones de personas; hayan devenido aquí, en este rincón de la Europa libre, en promotores de huertos escolares en una ciudad de provincias. Más aún: que este proyecto lo sometan a una votación libre y democrática. ¡Es fantástico todo esto! Viendo casos como este de hoy, todos los demócratas nos sentimos más libres, más liberales, más demócratas, más occidentales, en fin. Y con ello se nos alegran las pajarillas, si mi colega don Guillermo me permite usar esta expresión popular.

De la moción del grupo municipal VOX, referida a la ‘renaturalización’ de las plazas de Nueva Segovia, diré poco, porque ya la hemos explicado por activa y por pasiva. Nosotros hemos apoyado siempre ese proyecto, pero queremos que se haga bien y que no perjudique la vida del barrio, suprimiendo 400 plazas de aparcamiento y perjudicando a la hostelería y al comercio. No incitamos a los vecinos contra nadie, sino a defender sus intereses y a que se respete su derecho a ser informados y a opinar. La reacción de los demás grupos municipales contra nuestra propuesta me pareció excesiva, y viene a demostrar que, tras un proyecto muy simpático en apariencia, hay otras intenciones no tan simpáticas, que pueden redundar -que van a redundar- en ese perjuicio al barrio. A mí poco me va en ello, pero aunque no resida allí resulta que como concejal de Segovia estoy obligado a defender el interés de todos los segovianos: y en vista de esa reacción tan vehemente, pronostico que a los vecinos les van a tomar el pelo. Al tiempo.

Por último, la moción del PSOE , instando al Ayuntamiento a que contribuya a ‘engrasar’ un pacto PSOE-PP en las Cortes Generales, para facilitar a este Gobierno socialista un techo de gasto público, que a su vez haga posible unos Presupuestos Generales del Estado. Para ello, los socialistas ofrecen a los munícipes segovianos un ‘caramelito’ de cuatro millones de euros, a recibir supuestamente en los dos ejercicios por venir. Pero lo que esta propuesta oculta es, en realidad, la sólita estafa a los vecinos de Segovia. Lo es porque, mientras difunden por el aire esa cortina de humo, los representantes segovianos del Psoe en esas Cortes Generales, señores José Luis Aceves y Lirio Martín, junto a otros de sus secuaces, se afanan por convertir a los segovianos en ciudadanos de segunda en el seno del Estado español, solo para beneficiar a sus socios catalanistas y vasquistas, sobre todo, cuyos habitantes sí que serán privilegiados ciudadanos de primera. De hecho, ya lo somos, porque las diferencias son notorias, merced al ‘dumping fiscal’ que vienen practicando, por ejemplo, con el concierto vasco, una de las mayores monstruosidades democráticas que dar se puedan. Pero bueno, señores socialistas ¿no era la igualdad una de sus señas de identidad?

No comprendemos cómo el PSOE, que se dice socialista pero que ya no lo es, tiene la desfachatez de pedirnos lo que nos piden, con una engañabobos de 4 millones de euros en dos ejercicios, cuando solo en 2025 Cataluña recibirá del sistema de financiación una cifra récord de 25.236 millones de euros, que suponen un 23,7 % más que el año anterior. Sin olvidar que, en cinco años de Gobierno de su líder Pedro Sánchez, Cataluña ha recibido un 42,4% más de recursos que en los últimos cinco años del anterior Gobierno del Partido Popular. Más que una propuesta, ha sido un insulto a nuestros vecinos, un nuevo intento de estafarles. Por fortuna, el Pleno no se ha dejado engañar, y la moción fue rechazada.

Para cerrar ese pleno, se aprobó por mayoría una moción para que el Ayuntamiento recupere el proyecto de instalar el CITAR en el edificio del CIDE. Después tomó la palabra el alcalde Mazarías, que hizo un oportuno, sentido y documentado alegato sobre lo que ha ocurrido con el fallido CITAR desde sus orígenes hasta hoy. Yo también lo considero otro ‘engañabobos’ del Psoe, sector Gobierno de España, con la colaboración entusiasta de su grupo municipal… pero lo cierto es que el PP no ha sabido evitar esa ‘trampa saducea’. En fin.

Aprovecho para hacer desde aquí una propuesta: démosle un nombre aceptable y respetable a ese gran edificio. Lo hemos llamado el CAT, el CIDE, ahora nos liamos con el CITAR… sopas de siglas incomprensibles y cambiantes. Démosle de una vez un nombre y un apellido segovianos, algo recio y sonoro… Volveré sobre esto.

Y hasta aquí hemos llegado al final de un pleno más, no especialmente enriquecedor para Segovia ni para los segovianos…