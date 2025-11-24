La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en varias localidades de las provincias de Segovia, Ávila y Madrid. La operación, denominada “Coto-Isidro”, culminó el pasado 4 de noviembre con ocho personas detenidas y un amplio despliegue simultáneo en los municipios de Villacastín, Ituero y Lama y Madrid, según informó la Comandancia de Segovia en una nota oficial.

La investigación comenzó en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de actividad ilícita vinculada a un posible punto de venta de droga en la zona oeste de la provincia. No fue hasta 2024 cuando se recopilaron suficientes pruebas para confirmar que uno de los investigados distribuía cocaína en municipios del suroeste segoviano y de Ávila.

Operativo

La operación fue desarrollada por el EDOA de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Grupo de Información de la Comandancia de Segovia, con apoyo de unidades USECIC de Segovia, Madrid y Valladolid, así como perros detectores del Servicio Cinológico de Madrid.

En total se practicaron siete registros domiciliarios, donde se incautaron:

1.244,25 gramos de cocaína ,

5.857,72 gramos de marihuana ,

36,2 gramos de cristal ,

8,2 gramos de cocaína rosa (tusi) ,

9,69 gramos de anfetamina ,

5,16 gramos de metanfetamina,

además de 24.000 euros en efectivo, básculas, anotaciones y distintos útiles para preparar dosis.

Los agentes localizaron también documentación y dispositivos electrónicos que aún están siendo analizados por los investigadores.

Tras pasar a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Santa María la Real de Nieva, la magistrada decretó el ingreso en prisión para cinco de los detenidos, según detalla el informe oficial

“Compromiso con la seguridad”

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, destacó la complejidad y el alcance del operativo durante su intervención ante los medios.

“Es una operación antidroga que ha permitido desarticular una organización criminal que operaba en Segovia, Ávila y Madrid. Tras muchas horas de vigilancia e investigación, se ha incautado una importante venta de droga en nuestra provincia”, afirmó.

Rueda subrayó que el grupo actuaba con “fuertes medidas de seguridad” y recordó que entre los delitos imputados figuran pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

“La protección que realiza la Guardia Civil nos permite mantener índices bajos de criminalidad. Aquellos que crean que pueden realizar este tipo de actos deben saber que nuestros cuerpos de seguridad están preparados para atajarlos en cada lugar”, añadió.

“Trabajo durante casi cinco años”

El Teniente Coronel jefe de la Comandancia destacó el largo recorrido de la investigación y la coordinación entre unidades especializadas:

“Nuestra Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Grupo de Información han estado trabajando con tesón y constancia durante casi cinco años. Ha sido un análisis laborioso, con seguimientos complicados por las características de la zona”

El mando explicó que la organización abastecía a consumidores de la zona oeste y suroeste de la provincia, incluidas áreas limítrofes con Ávila:

“Suponían un punto de entrada de droga importante en toda aquella zona”, señaló.

Además, avanzó que los investigadores continúan analizando los dispositivos electrónicos intervenidos para determinar si existían más ramificaciones en la estructura de distribución.

La Guardia Civil considera que la operación “Coto-Isidro” supone un golpe relevante a la distribución de drogas en la provincia y en las zonas limítrofes. La investigación judicial continúa abierta.