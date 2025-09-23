9 Comments

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Segovia celebrará el próximo sábado 27 de septiembre a las 12:00 horas su acto de presentación en el Paseo del Salón. La cita servirá para dar a conocer la nueva organización, que nace con el objetivo de defender el derecho a una vivienda asequible en la ciudad.

Durante el encuentro se explicará en qué consiste el sindicato y se abrirá un espacio de diálogo con representantes de otros colectivos similares, así como con vecinas y vecinos de Segovia. Además, la jornada incluirá talleres participativos y finalizará con un picoteo para los asistentes.

El sindicato señala que, en los últimos años, “encontrar una vivienda de alquiler asequible en Segovia se ha convertido en una tarea casi imposible, debido a la presión de la demanda estudiantil vinculada a la IE University y al turismo, lo que ha derivado en un aumento de precios y en la proliferación de viviendas de uso turístico”.

Ante este panorama, los promotores de la iniciativa reivindican la necesidad de “organizarse para que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho”, no solo reclamando a las instituciones, sino también generando un espacio colectivo de información y apoyo mutuo.