9 Comments

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Segovia celebrará el próximo sábado 27 de septiembre a las 12:00 horas su acto de presentación en el Paseo del Salón. La cita servirá para dar a conocer la nueva organización, que nace con el objetivo de defender el derecho a una vivienda asequible en la ciudad.
Durante el encuentro se explicará en qué consiste el sindicato y se abrirá un espacio de diálogo con representantes de otros colectivos similares, así como con vecinas y vecinos de Segovia. Además, la jornada incluirá talleres participativos y finalizará con un picoteo para los asistentes.
El sindicato señala que, en los últimos años, “encontrar una vivienda de alquiler asequible en Segovia se ha convertido en una tarea casi imposible, debido a la presión de la demanda estudiantil vinculada a la IE University y al turismo, lo que ha derivado en un aumento de precios y en la proliferación de viviendas de uso turístico”.
Ante este panorama, los promotores de la iniciativa reivindican la necesidad de “organizarse para que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho”, no solo reclamando a las instituciones, sino también generando un espacio colectivo de información y apoyo mutuo.
23 septiembre, 2025
¿Y qué pasa con los inquilines? Se han olvidado de elles.
23 septiembre, 2025
Así empezaron en Barcelona y otras ciudades y al final,dieron cobertura a un montón de okupas de viviendas habitadas,..a menos que este sindicato se manifieste en contra, será un sindicato para todo menos para bajar el precio del alquiler
23 septiembre, 2025
¿Cuando les diga el Presi, como con La Vuelta, utilizarán la violencia para quitar sus casas a la gente honrada que la han pagado? Parecen esos grupos de exaltados dispuestos a hacer lo que les digan, tras criminalizar al que tenga un piso en propiedad para quedarse con ellos y repartírselos entre los compadres. Nada nuevo, también existían cosas y grupos parecidos con dictaduras de derecha e izquierda en el siglo XX. Con terribles resultados.
23 septiembre, 2025
Y digo yo…
Ese nuevo sindicato tendrá también liberados , pillará subvenciones y sede pagada con nuestros impuestos??
23 septiembre, 2025
Que no te veas tú o tu familia en una situación sin vivienda y que quieras alquilar o que vivas tú o un familiar como un hijo o una madre de alquiler y se le suban a 900 euros o más.
Vas a ir corriendo a pedir asesoramiento al sindicato. Cómo has escupido para arriba te caerá en el ojo, que pena.
Ahh….. que ni tú, ni tu madre o hijo no vais a estar nunca en esas circunstancias. Vale, ahora lo entiendo…..
23 septiembre, 2025
Eso jamás me pasará. Me meto en la Psoe y me garantizan varios pisos y enchufes para mi y los míos. A los pobres que les dén.
23 septiembre, 2025
¿Usted alquilaría su piso por 400 euros? A que no. A eso hay que añadir el Iva e impuestos. ¿Qué le quedaría neto? ¿Menos de 300 euros al mes? ¿Por ese dinero alquilaría su piso? Además. En España desde la nueva Ley de alquileres sociata de hace un par de años, nadie alquila ya para viviendas. Tal es la inseguridad jurídica, la ineficacia de los Juzgados, imposibilidad de desahuciar por impago, riesgo de okupas o imposibilidad de subir rentas, que la gente prefiere vender las casas. En Segovia no hay pisos en alquiler hoy. Por culpa de estos estalinistas, que cosa que tocan, cosa que destruyen. Y encima echan la culpa a los demás de su inutilidad para hacer algo positivo.
23 septiembre, 2025
¿Como que no hay pisos en alquiler en Segovia? En Segovia están todos los pisos alquilados que es distinto, por eso se permiten el lujo de pedir 1000€ por uno, la ley de oferta y demanda
23 septiembre, 2025
En Segovia hay más sindicatos, asociaciones, colectivos y plataformas que habitantes.