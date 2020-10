Opinión: Venta de humo en Cantalejo

Artículo de opinión a cargo del portavoz del PSOE en la Diputación de Segovia, Máximo San Macario, relativo a la visita institucional que el consejero de presidencia, Ángel Ibáñez, realizó a Cantalejo y otras instituciones segovianas.

Este martes 29 de septiembre, se paseaba el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, por la provincia de Segovia, ¿anunciando?… No, señor consejero, usted no “anunciaba” nada, no “daba noticia” de nada, no “hacía saber” nada, sólo estaba vendiendo, ¡qué digo yo! estaba ¡revendiendo humo!

Su partido, el Partido Popular, tiene la habilidad, o más bien la malicia, de contar y recontar el dinero que tienen obligación ustedes de entregar a los ayuntamientos, como si cada vez que lo trasladan a la prensa fuese dinero nuevo, como si a fuerza de repetirlo, el dinero se multiplicara. No sean cínicos, no mientan, no cuenten que en Segovia van a invertir 6 millones de euros como si fuera algo nuevo. ¡Qué buenos jugadores de parchís son; se comen una y cuentan veinte…

De esos seis millones de euros, más de 3, son del Fondo de Cooperación Económico Local General. Casi otro millón de euros provienen del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León, es decir, dinero que año tras año tienen que entregar a los pueblos por ley, y que este año ya se han cansado de contar en prensa un mes sí y otro también. No nos lo cuenten una vez más como si fuese una primicia. A estos fondos, hay que añadir otro de más de 1.600.000€, por motivos de la Covid, para fines de Asuntos Sociales, que ustedes a su vez han recibido del Gobierno de España y que ya la Consejera de Familia se encargó de vender hace días.

Ni un euro, de lo “anunciado” es dinero nuevo para esta provincia.

¿Sabe lo que es nuevo y no lo dijo?: que ustedes ahora obligan a los pueblos de más de 1.000 habitantes a invertir “su dinero” en lo que ustedes han estimado, cuando antes podían invertir “su dinero” en cualquier necesidad imperiosa que tuviera la localidad, según criterio de los propios ayuntamientos. Y ustedes ahora les han obligado a cambiar el paso, a mitad de ejercicio, con un “Decreto-Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local” que está recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Nos defraudó, señor consejero. Los segovianos pensábamos que cuando teníamos el honor de recibir a un consejero de Presidencia “anunciador” de inversiones para Segovia, nos iba a explicar que ya había puesto encima de la mesa dinero para instalar en Segovia, por fin, la Unidad de Radioterapia; o para construir un segundo complejo hospitalario tan necesario en nuestra provincia; o para dotar las Unidades Medicalizadas de Emergencia, o para construir los Centros de Salud de Cuéllar y Nueva Segovia, como tantas veces venimos demandando desde el PSOE de Segovia. En fin, todo aquello que prometen y prometen y que nunca, nunca cumplen.

Para eso no necesitan los segovianos sus paseítos por nuestra provincia, señor Ibañez, para eso NO. “Para ese viaje, no se necesitan alforjas”.

