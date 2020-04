Opinión: trabajadores de centros de la Diputación replican a su presidente

colectivo de trabajadores de los centros de la Diputación de Segovia en el que se pone en cuestión la imprevisión de la corporación en la prevención de la epidemia y se denuncia la desorganización y falta de medios en el proceso de entrega de material de protección a los trabajadores. En respuesta a la carta publicada por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente , un grupo de trabajadores remite la presente carta suscrita poren el que se pone en cuestión la imprevisión de la corporación en la prevención de la epidemia y se denuncia la desorganización y falta de medios en el proceso de entrega de material de protección a los trabajadores.

Como trabajadores de los Centros de Diputación queremos expresar la situación que estamos viviendo por el coronavirus.

Los residentes de los Centros de Diputación están bien cuidados, bien atendidos y tienen garantizada su atención, gracias a la profesionalidad, labor, empeño y buena disposición de los Auxiliares de Enfermería y Enfermeras que trabajamos en ellos. Aunque para ello no hayamos tenido la protección necesaria o haya llegado tarde.

El presidente de la Diputación ha transmitido a la opinión pública que de momento estamos “tranquilos y estables” en los centros. Así no nos ayuda.

Falta material de protección, falta información a los trabajadores, falta organización. Nos sentimos desprotegidos.

Los trabajadores hemos recibido una carta suya en la que dice que se pone en nuestro lugar, si se pusiera en nuestro lugar nos hubiera facilitado el material de protección desde el primer momento y aceptaría “humildemente” que no han sido rápidos y no han sabido reaccionar a tiempo.

Si se pone en nuestro lugar ¿por qué no ha hecho ni una visita a los Centros para comprobar la situación de primera mano? ¿cómo es que no nos ha dado los medios de protección cuando los hemos pedido para protegernos y para proteger a los mayores? ¿por qué han faltado equipos de protección individual cuando han aparecido casos de COVID o no eran los homologados? ¿por qué no nos han dado mascarillas o no eran las adecuadas para protegernos del COVID? por qué cuando nos hemos negado a entrar en aislamiento sin los medios de protección es cuando nos han sacado el material? no nos sirve que nos den batas o mascarillas que no valen para el COVID, o que llegue el fin de semana y no haya guantes.

Presidente, dice usted que envía su carta desde la empatía, aunque reconoce que estas palabras llegan tarde. Sí, llegan demasiado tarde, llegan después de amenazar veladamente en los medios de comunicación a quien ose decir la verdad de nuestra realidad. Habla del caos. Sí, ese caos y desorganización que hemos tenido que sufrir sin reparar en los consejos que los propios profesionales ofrecíamos en los centros. Sí, los que estamos en primera línea, los que trabajamos día a día acompañando y cuidando a los residentes. Las auxiliares y enfermeras de Diputación damos lo mejor de nosotros mismos, usted lo ha dicho en su carta, porque nosotros cuidamos, pero para cuidar hay que tener medios. Hemos doblado turnos, hemos trabajado nuestros días libres para sustituir a las compañeras enfermas que habían dado positivo o para reforzar el turno porque ya no se daba para más.

Señor presidente, dice que nos daremos un abrazo, no queremos abrazos, somos trabajadores, somos profesionales, somos responsables, pero sin medios no podemos trabajar. No nos condene a trabajar sin los medios adecuados. Asuma la realidad, pero no la niegue, reconozca las limitaciones, no haga campaña política de esta crisis sanitaria, social y económica. Sólo así es posible avanzar en la búsqueda de soluciones, reconociendo primero los problemas y después poniendo los medios adecuados o buscándolos decididamente cuando aquellos son insuficientes. Y cuando lo anterior no basta, no se descarta la iniciativa extra institucional, ya sea de los particulares o de la empresa privada. En todo caso los Epis tienen que llegar a los verdaderos destinatarios.

Pese a todo, los profesionales de primera línea seguimos comprometidos con nuestros residentes, más preocupados por su salud y bienestar que por la imagen que podamos dar en los medios.

