4 Comments

Sendos autobuses, decorados para difundir la gratuidad de los mismos y la ayuda de 5.000€ por familia, y un tractor, fueron la escenografía de Fernández Mañueco en su parada segoviana dentro de la gira de presentación de la campaña electoral. Escoltado por toda la candidatura segoviana, con Francisco Vázquez, Elena Rincón, José Luis Sanz Merino, Elísabet Lázaro, Javier Carpio, Alba Sanz e Ismael Masedo, y con Ana Rosa Zamarro, Ignacio Pérez e Inés Escudero, como suplentes, además de todo el que pinta algo en el PP local, Mañueco reiteró su eslógan: “aquí certezas”, con el que se quiere contraponer los años de gestión popular en la comunidad a las promesas de Vox y a los aires de cambio de sus directos rivales en la carrera a las urnas, Vox y PSOE.
Idea de cambio que también esgrimió el soporte ayer de la candidatura segoviana de Vox, en la persona del secretario general, Ignacio Garriga Vaz de Conceição, que abogó por un “cambio total” en Castilla y León. Por su parte, tras la visita el viernes del candidato Carlos Martínez y el portavoz en el Congreso, Patxi López, el PSOE segoviano ha invertido el fin de semana en actos por toda la provincia para movilizar el voto. Para hoy, los de Sergio Iglesias recibirán el refuerzo de la ministra de educación, Milagros Tolón, y ruta por los mercados, con parada en Palazuelos, Abades, Villacastín y Sanchonuño.
2 marzo, 2026
En Segovia y en CyL no necesitamos que vengan ni Santiago Abascal, ni Patxi López ni ningún otro para que resuelvan nuestros problemas. Vienen con promesas vanas al igual que los nuestros propios a representarnos. Están alejados de los ciudadanos y de nuestras necesidades reales.
Lo del Buscyl ha estado bien pero se necesitan más frecuencias para los pueblos aunque eso cueste dinero.
2 marzo, 2026
Te genero un problema que no tenías y luego te lo doy gratis o te doy paguita para que veas que soy piadoso
2 marzo, 2026
Recordatorio de lo que hizo este personaje durante los incendios del verano pasado; terminar sus vacaciones, el primer lunes después ya supuestamente trabajando, contratar unos banners publicitarios de la Junta en Ok Diario. Al menos podían traerse a Bea Fanjul para reírnos un rato.
2 marzo, 2026
Meses se tiró el payaso de La Moncloa en Lanzarote en Verano del 2025, mientras ardía el país. En la Dana, estaba viendo Bollywood, en la India, y luego el galgo de Paiporta no apareció por allí (“Si quieren ayuda que la pidan”) En el volcán de La Palma, tampoco fue allí mucho precisamente. Y que decir cuando morían 150.000 españoles en Pandemia y estaba más preocupado con sus negocietes de mascarillas, Koldos, Zp, Ábalos, las putillas, Venezuela…