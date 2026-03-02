4 Comments

Sendos autobuses, decorados para difundir la gratuidad de los mismos y la ayuda de 5.000€ por familia, y un tractor, fueron la escenografía de Fernández Mañueco en su parada segoviana dentro de la gira de presentación de la campaña electoral. Escoltado por toda la candidatura segoviana, con Francisco Vázquez, Elena Rincón, José Luis Sanz Merino, Elísabet Lázaro, Javier Carpio, Alba Sanz e Ismael Masedo, y con Ana Rosa Zamarro, Ignacio Pérez e Inés Escudero, como suplentes, además de todo el que pinta algo en el PP local, Mañueco reiteró su eslógan: “aquí certezas”, con el que se quiere contraponer los años de gestión popular en la comunidad a las promesas de Vox y a los aires de cambio de sus directos rivales en la carrera a las urnas, Vox y PSOE.

Idea de cambio que también esgrimió el soporte ayer de la candidatura segoviana de Vox, en la persona del secretario general, Ignacio Garriga Vaz de Conceição, que abogó por un “cambio total” en Castilla y León. Por su parte, tras la visita el viernes del candidato Carlos Martínez y el portavoz en el Congreso, Patxi López, el PSOE segoviano ha invertido el fin de semana en actos por toda la provincia para movilizar el voto. Para hoy, los de Sergio Iglesias recibirán el refuerzo de la ministra de educación, Milagros Tolón, y ruta por los mercados, con parada en Palazuelos, Abades, Villacastín y Sanchonuño.