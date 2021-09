6 Comments

Artículo de opinión del senador por Segovia del PP, Juan José Sanz Vitorio, en el que, a raíz del nombramiento de Óscar López, como director de gabinete de la presidencia del Gobierno, cuestiona algunos aspectos de la política del PSOE.

Las elecciones dentro de los partidos políticos, conocidas como primarias, a veces dan lugar a debates descarnados, pero con frecuencia determinadas aseveraciones, insinuaciones o “darditos” envenenados pasan desapercibidos.

En el último proceso de primarias del Partido Socialista (lo que queda) uno de los candidatos, Patxi López, preguntó a Pedro Sánchez (es verdad que con bastante sorna y poco cariño) Pedro; ¿Tú sabes lo que es una nación? Desde luego es una pregunta/ acusación absolutamente demoledora que hoy tiene un enorme sentido. Se da la circunstancia de que la persona de confianza y los que le conocemos sabemos lo que le gusta, de que quien preparaba esos debates con Patxi López, era Óscar López. Óscar López (el mundo es un pañuelo, y a veces no muy limpio) hoy, curiosamente, es el Director del Gabinete de Pedro Sánchez.

Uno, que es de natural inocente, se pregunta si esto es la consecuencia de que Óscar López considera que Pedro Sánchez ya sabe lo que es una nación. Pero estarán de acuerdo conmigo en que si por sus hechos les conoceréis, no parece que esto sea así. Salvo que hablemos de concepciones “multinivel”, o lo que es lo mismo, “lo de todos iguales sí pero unos más iguales que otros, dependiendo del lugar de residencia”.

Hagamos un ejercicio de bonhomía, e ingenuidad y asumamos que “ya” sabe lo que es una nación. Yo le diría a Óscar López: Tú crees que a Pedro Sánchez, ¿le importa su Nación? Porque es difícil entender que a alguien que sabe lo que es una nación y le importa, hace un uso arbitrario de una facultad discrecional indultando contra el criterio judicial a quienes quieren romper su nación. ¿Será que no le importa? Óscar, pregúntale. Alguien que sabe lo que es una nación y le importa su nación, no está desaparecido mientras se baten récords del precio de la luz, un día tras otro con absoluta indiferencia, con las consecuencias desde el punto de vista de drama humano y social y de pérdida de competitividad para las empresas. ¿Será que no le importa? Óscar, pregúntale. Alguien que sabe lo que es una nación y le importa, no libera autopistas de peaje, o establece beneficios en función de su interés político en unos territorios sí y en otros no, castigando a los segovianos, por ejemplo, sin ni siquiera una bonificación para usuarios recurrentes. ¿Será que no le importa? Óscar, pregúntale. Al que sabe lo que es una nación y le importa, no invierte en función de riqueza (Cataluña), porque es insolidario y es como si al que va al hospital general le atendieran en función de su declaración de la renta. ¿Será que no le importa? Óscar, pregúntale.

Si le preguntas y te responde, cuéntanoslo, con un poquito de detalle, si es posible; porque los dos tenéis algo en común: afición a tuitear y que vuestro proyecto político para España posiblemente os cabe en 149 caracteres y os sobra alguno.

