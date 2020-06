Opinión: Desacralizar la Guardia Civil

Es bueno valorar, en su justa medida, la labor de la Guardia Civil a lo largo de su vida, desde su creación hace casi doscientos años, y los servicios prestados a la sociedad a la que sirven, pero pretender, como hacen algunos, investirles de un carácter poco menos que sagrado, no es mas que un intento, demasiado evidente, de utilizarles para enfrentarse a sus rivales políticos, y eso sí que es faltarle al respeto.

Sin duda son innumerables los motivos para mostrar agradecimiento a este Instituto armado por su lucha contra la delincuencia, el socorro a los accidentados, acciones humanitarias y, actualmente, contra la corrupción política, con una profesionalidad y eficacia admirables.

Pero lo sagrado es una cualidad que solo atañe a lo religioso y por mucho que se siga manteniendo a la Guardia Civil bajo el amparo de un símbolo de este carácter, como es la Virgen del Pilar, a mi juicio faltando, como en otros casos, al deber de imparcialidad que establece la Constitución en su articulo 16, lo adecuado es aplicar criterios civiles para juzgarla.

Como toda organización humana, la Guardia Civil esta expuesta a cometer errores y en doscientos años, bajo el mando de muy diversos regimenes políticos, incluyendo alguna sangrienta dictadura, es difícil que no hayan sido numerosos, pero lo importante, al menos en una sociedad democrática como la nuestra, es que esté al servicio de todos los ciudadanos sin discriminación de ninguna clase. Y, naturalmente, son los Gobiernos elegidos por ellos los que tienen que controlar su funcionamiento con respeto a las leyes que lo regulan.

He creído oportuno hacer estas consideraciones, por otra parte elementales, con ocasión de los sucesos relacionados con la querella que presentó la derechona contra el delegado del Gobierno en Madrid, por autorizar la manifestación en apoyo de las mujeres el pasado 8 de marzo, acusándole tendenciosamente de todas las posteriores consecuencias de la pandemia.

La sentencia de la juez que incomprensiblemente admitió a trámite esa querella ha puesto las cosas en su sitio y todo ha quedado en una lamentable perdida de un tiempo que es precioso en cuestiones judiciales.

Pero este proceso ha permitido conocer un informe plagado de errores, elaborado por miembros de la Guardia Civil, en el que se transluce una intencionalidad política inaceptable. Un efecto colateral ha sido el cese del general Pérez de los Cobos en el cargo de confianza que desempeñaba en el Ministerio de Interior y rápidamente, la derecha, como es costumbre, ha enarbolado su bandera de defensores de la Guardia Civil, pretendiendo apropiarse de esta fuerza de seguridad, aduciendo una supuesta depuración de Pérez de los Cobos por negarse a faltar a su honor al negarse a informar a sus superiores.

Creo que es importante que el ministro Marlasca aclare cuales han sido los motivos del cese del general, pero esta perfectamente legitimado para prescindir de sus servicios si ha perdido la confianza que le había otorgado.

Confieso que mi confianza en alguien que participó como voluntario en el intento de golpe de Estado del guardia civil Antonio Tejero, no habría durado tanto tiempo. Conociendo su currículo, Marlasca ha tenido mucha paciencia.

No me gustan las sacralizaciones en la sociedad civil, no aportan nada para su mejora, en cambio algunos las utilizan para poner por encima de los derechos de los ciudadanos intereses espurios que no tienen cabida en autenticas democracias.

Estos días estamos siendo testigos de cómo ciertas sacralizaciones que, si bien en su día fueron admitidas democráticamente, se están demostrando inaceptables, como es la impunidad de nuestros monarcas. Ya es vergonzoso y éticamente reprobable que el Jefe del Estado haga negocios para enriquecerse aprovechándose del cargo que le otorga impunidad, pero que una vez cesado en su función cometa delitos económicos sin que se le puedan exigir responsabilidades, es motivo de serio cuestionamiento de nuestra Constitución y de la necesidad de su reforma.

Artículo de opinión de Luis Peñalosa, ex-concejal de IU en Segovia