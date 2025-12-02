Obras en el acceso al cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Área de Obras y Servicios, comenzará mañana martes los trabajos de modificación y adecuación del acceso al cuartel de la Guardia Civil, una actuación que tiene como objetivo mejorar la funcionalidad y seguridad de este entorno.

Los trabajos, que tienen una duración prevista de un mes, contemplan la supresión de la acera interior, la demolición de las aceras existentes y el levantamiento de la zona ajardinada, junto con la instalación de un nuevo vallado perimetral. Asimismo, se retirarán y recolocarán los elementos presentes en el espacio, como el monumento, focos o postes. La zona ajardinada será desplazada hasta la fachada del edificio, delimitada mediante un bordillo jardinero, y posteriormente se acondicionará el terreno para la siembra de césped.

Uno de los elementos principales de esta intervención será el traslado del monumento de la Guardia Civil, que se reubicará en la rotonda situada frente a la entrada del cuartel. Su colocación se realizará de manera que pueda apreciarse frontalmente desde el acceso por la Carretera de San Rafael. Para garantizar una correcta cimentación de la escultura y su basamento, se retirarán los adoquines existentes y se ejecutará una nueva base horizontal adecuada a su peso y características.

En cuanto a la movilidad, salvo el momento puntual en el que se realice el traslado del monumento, no se verá afectado el tráfico general. Sí habrá afecciones al tránsito peatonal, por lo que se habilitará en todo momento un paso alternativo acondicionado y señalizado para garantizar la seguridad de los viandantes.

El Ayuntamiento de Segovia agradece de antemano la comprensión de la ciudadanía y disculpa las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, recordando que se trabajará para minimizar cualquier incidencia durante el desarrollo de las obras.