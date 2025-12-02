Noviembre deja 110 parados más en Segovia

Los datos del paro relativos al mes de noviembre marcan un incremento en el desempleo en la provincia de Segovia. Son 110 demandantes de trabajo más que en octubre, que deja el total de parados en 4.691. Con todo, es un 7,2% menos de lo que había en noviembre del pasado año, con lo que Segovia se convierte en la provincia de Castilla y León que más ocupaciones ha generado en lo que va de año.

Noviembre no es un mes propicio en el mercado laboral español y Segovia no es una excepción. La creación de puestos de trabajo de la temporada navideña ya no atenúa la estacionalidad de un mercado basado en los servicios que entra ahora en sus meses peores. En el capitulo de cotizantes a la Seguridad Social, la merma de afiliados es importante, son 2.457 bajas en apenas un mes, indicativo de la volatilidad de sectores como el rural, con el fin de peonadas como la de la vid u hortícolas. Con todo, el dato total es positivo, Segovia es la cuarta provincia en número de cotizantes, 67.588, que son 1791 más de los que había hace un año.