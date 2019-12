9 Comments

“La Junta de Castilla y León no tiene previsto efectuar ninguna inversión en el edificio del antiguo hospital Policlínico” tal como ha ratificado este 17 de diciembre el delegado territorial, José Mazarías a los miembros de la Plataforma en Defensa del Policlínico, cuya demanda principal es precisamente la reapertura del edificio para la atención asistencial a la población del casco antiguo.

Quizá los miembros de la plataforma albergaran alguna esperanza de que Mazarías modificara, o al menos suavizara el mensaje que ya lanzó en Segovia, en septiembre, la consejera, Verónica Casado, dejando claro que su departamento no tiene ningún interés en meterse a rehabilitar y reabrir el viejo hospital, pero Mazarías no dejó resquicios y fue contundente: el “no” de Sanidad es “terminante y definitivo”. No hay más que hablar del asunto.

El argumentario para sostener la tajante postura se repite respecto a lo que dijo Casado, no podía ser de otro modo: la Junta no es propietaria del inmueble —pertenece a Patrimonio del Estado— su estado de deterioro es grande y su recuperación obligaría a realizar una obra (y una inversión) de grandes dimensiones y además, su ubicación no es precisamente la mejor en cuanto a posibilitar los accesos de miles de usuarios.

Zanjado, se supone que definitivamente, el asunto, los miembros de la plataforma escucharon el “compromiso” del gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Elízaga, también presente en la reunión, para conseguir las inversiones necesarias para atender esas carencias sanitarias que la junta reconoce que existen, “desvinculadas, en cualquier caso, de una hipotética intervención en el edificio del Policlínico”.

El PSOE pregunta por el Centro de Salud de Nueva Segovia

Precisamente en torno a los “dispositivos sanitarios” pendientes en Segovia, el procurador socialista, Sergio Iglesias, ha preguntado este 17 de diciembre en las Cortes sobre los plazos concretos de construcción del Centro de Salud “Segovia IV”, en Nueva Segovia, acusando a la Junta de incumplir las promesas por estar “a escasos días de que acabe este 2019 y no hay máquinas trabajando tal como prometieron a los vecinos”.

El procurador segoviano ha recriminado que se lleve 14 años comprometiendo el proceso sin resultados. “Han pasado los años y ahora siguen regateando a los vecinos con los tiempos, con nuevos retrasos, pero lo que ellos necesitaban es conocer plazos concretos y que usted se comprometiera hoy, y aquí, a que el Centro de Salud Segovia IV cubrirá todas las necesidades en las áreas anunciadas, tanto en lo que se refiera e instalaciones como a personal sanitario”, ha concluido.