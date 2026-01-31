La primera sesión plenaria de 2026 del Ayuntamiento de Segovia se cerró con la aprobación de todos los dictámenes presentados por el equipo de Gobierno del PP y el rechazo de todas las mociones de la oposición salvo una, presentada por IU, para impulsar campañas informativas sobre el uso correcto de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. Entre los puntos principales, el Pleno aprobó la implantación del sistema de videoactas, un formato electrónico que integra la grabación audiovisual de la sesión y el acta escrita convencional, firmado electrónicamente por la Secretaría General.

También salió adelante la declaración de nominatividad de las subvenciones para 2026, con el apoyo de PP y PSOE, para garantizar el pago de ayudas directas a 23 asociaciones de distintos ámbitos, entre ellas la Asociación de Alzheimer de Segovia, Cáritas, la Junta de Cofradías o Titirimundi. El Pleno aprobó igualmente la actualización de las tarifas del servicio de taxi para 2026 y un reconocimiento extrajudicial de crédito incluido en el orden del día.

Zona de Bajas Emisiones

El Pleno aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el voto a favor del PP, la abstención de PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra de Vox. A partir de ahora se abre un nuevo periodo de información pública antes de la aprobación definitiva y su entrada en vigor. En el debate, el Gobierno defendió que se trata de “una norma necesaria, ajustada a derecho y equilibrada”, vinculada al cumplimiento legal, el acceso a fondos europeos y la movilidad. La exposición del dictamen incluyó, además, el encaje tras la anulación judicial de la ordenanza anterior y la actualización del planeamiento de movilidad. El texto incorpora horarios de aplicación y fija que accederán sin restricciones los vehículos con distintivos C, ECO o Cero, además de exenciones y un régimen transitorio; la entrada en vigor se prevé “a los seis meses de la aprobación definitiva” y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El PSOE justificó su posición señalando que dice “sí” al cumplimiento normativo y a los fondos europeos, pero criticó la gestión del proceso y habló de “comunicación caótica y permanente”. Vox anunció su voto en contra al considerar que la medida es “una imposición ideológica” y que tendrá impacto en el comercio y la movilidad en el casco histórico. Desde el Grupo Mixto se describió la ZBE como un “imperativo legal”, pero se cuestionó la forma de tramitarla y se advirtió de falta de medios para su aplicación.

Mociones y choque político

La sesión incluyó el debate y votación de varias mociones. La propuesta del PSOE para crear una mesa de trabajo político-técnica de seguimiento de inversiones estratégicas con financiación externa no prosperó. En su nota, los socialistas calificaron el resultado como un “portazo” y defendieron que “gestionar bien estos recursos no es una opción política, es una obligación institucional”. El PP, por su parte, acusó al principal grupo de la oposición de incoherencia y sostuvo que la mesa solo tenía sentido si el PSOE “garantizaba la aprobación del presupuesto”; en ese contexto, la portavoz de Cs llegó a calificar el Pleno como “el club de la comedia”.

Tampoco salió adelante la moción de Vox para disolver EVISEGO, que el grupo consideró “económicamente inviable”; la formación aseguró que PP y los partidos de izquierda votaron en contra. En limpieza, Segovia en Marcha (Podemos–AV) denunció que el PP bloqueó su propuesta de auditoría del servicio y afirmó: “Segovia está cada vez más sucia”. Ciudadanos, en su balance, volvió a cuestionar el impulso político del Gobierno y declaró: “Nos preocupa asistir, una vez más, a un Pleno sin proyectos”.

En el apartado de subvenciones nominativas, Segovia en Marcha criticó el reparto y el PP defendió que la aprobación garantiza la continuidad de la actividad de las entidades beneficiarias, en un debate en el que ambos extremos, Vox y Podemos, cruzaron reproches sobre el destino de determinadas ayudas.