El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha completado una nueva actuación para mejorar la iluminación de varios pasos de peatones del municipio, con el objetivo de incrementar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad vial de las personas que transitan a pie.

Las intervenciones más recientes se han llevado a cabo en las travesías de Palazuelos de Eresma, con actuaciones en el paso de peatones de la Cruz del Cerro, en la zona de la calle La Fragua, así como en distintos puntos de la calle Real. En concreto, se ha actuado en el entorno del Bar Encuentros y el Bar Chorrillo, a la altura de la carnicería Matute y en las inmediaciones del antiguo Ayuntamiento y la Escuela de Música.

Actuaciones previas en 2025

Esta intervención da continuidad a las mejoras realizadas a lo largo del año 2025 en otros pasos de peatones del municipio. Entre ellos se encuentran los ubicados en la calle Segovia, en la entrada a Tabanera bajo el Parque de la Ermita; en la calle Real con la travesía de la Ermita y la calle El Deporte; junto al Balcón de Pilatos; en el entorno de la iglesia; y en las proximidades de la parada de autobús del Ayuntamiento.

Todas estas actuaciones se enmarcan en un plan progresivo de mejora de la seguridad vial y de la iluminación urbana, que continuará desarrollándose en próximas fases. Además, el Ayuntamiento tiene previsto acometer el repintado de los pasos de peatones cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.