El PP ha jugado a “asegurar” en su lista electoral por Segovia a las autonómicas, colocando a sus dos hombres fuertes en los puestos (salvo catástrofe) seguros. Así y como ya se publicó, Francisco Vázquez, encabezará la lista. La incógnita era quién iría de 3, dado que el 2 debe ser mujer por la “ley de cremallera” y todo indicaba que repetiría en el puesto -como así ha sido- la palazolense Elena Rincón. Quedaba el 3, ostentado por Francisco Javier Carpio, alcalde de Urueñas, que queda relegado a la quinta plaza en favor de un peso pesado y ya favorito en las quinielas, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino.

En el puesto 4, que toca mujer y es el puesto que deberá pelear al PP contra Vox, y en menor medida PSOE, se confía en la alcaldesa de La Lastrilla, Elisabet Lázaro, también diputada provincial y valor en auge en el PP segoviano. Detrás del alcalde de Urueñas va la alcaldesa de Fuentepelayo, Alba Sanz y el alcalde de Prádena, Ismael Masedo. La candidatura la cierran como suplentes, la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, de NNGG, Ignacio Pérez y la alcaldesa de Cantimpalos, Inés Escudero.

Una lista por tanto con renovación y que tira de alcaldes para movilizar voto y conseguir el que es el gran (y difícil) objetivo de la campaña, obtener el nuevo procurador por Segovia, que sería el cuarto para las filas populares segovianas.