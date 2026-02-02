El PP ha jugado a “asegurar” en su lista electoral por Segovia a las autonómicas, colocando a sus dos hombres fuertes en los puestos (salvo catástrofe) seguros. Así y como ya se publicó, Francisco Vázquez, encabezará la lista. La incógnita era quién iría de 3, dado que el 2 debe ser mujer por la “ley de cremallera” y todo indicaba que repetiría en el puesto -como así ha sido- la palazolense Elena Rincón. Quedaba el 3, ostentado por Francisco Javier Carpio, alcalde de Urueñas, que queda relegado a la quinta plaza en favor de un peso pesado y ya favorito en las quinielas, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino.
En el puesto 4, que toca mujer y es el puesto que deberá pelear al PP contra Vox, y en menor medida PSOE, se confía en la alcaldesa de La Lastrilla, Elisabet Lázaro, también diputada provincial y valor en auge en el PP segoviano. Detrás del alcalde de Urueñas va la alcaldesa de Fuentepelayo, Alba Sanz y el alcalde de Prádena, Ismael Masedo. La candidatura la cierran como suplentes, la alcaldesa de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro, de NNGG, Ignacio Pérez y la alcaldesa de Cantimpalos, Inés Escudero.
Una lista por tanto con renovación y que tira de alcaldes para movilizar voto y conseguir el que es el gran (y difícil) objetivo de la campaña, obtener el nuevo procurador por Segovia, que sería el cuarto para las filas populares segovianas.
2 febrero, 2026
El pájaro vuelve, más urraco que nunca.
De dos Elena Rincón, pero elección imposible, supuestamente dicen que es concejala en Palazuelos, y digo supuestamente porque no se la ve el pelo por el pueblo, no ha hecho ningún logro por seguir de concejala de Palazuelos ni mucho menos por ponerla de dos para las Cortes, es una persona que mira exclusivamente por si misma y nunca por el pueblo, porque su pueblo la da exactamente igual.
Así que si sale mejor, que se vaya de Palazuelos que no se la va a echar de menos