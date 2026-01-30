El PP lleva al Congreso el “caos” del autobús entre Segovia y Madrid

Los diputados del Partido Popular por Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas parlamentarias para denunciar lo que consideran un “abandono sistemático” del Ministerio de Transportes hacia la provincia, una situación que, según señalan, afecta de forma directa a la movilidad y a la vida diaria de miles de segovianos.

La iniciativa se centra en las incidencias reiteradas en los servicios de autobús que conectan Segovia con Madrid, así como en la falta de información a los usuarios cuando se producen cancelaciones o retrasos. El PP pregunta al Gobierno por el papel que está desempeñando el Ministerio en la supervisión y garantía de un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y familias.

Los parlamentarios populares encuadran esta situación en un contexto más amplio de problemas en las infraestructuras y servicios dependientes del Estado. A las limitaciones de velocidad en la línea de Alta Velocidad entre Segovia y Garcillán, las incidencias ferroviarias registradas durante 2025 y en lo que va de 2026, y el intento del Ministerio de repercutir al Ayuntamiento de El Espinar una factura de 580.000 euros por el socavón de la N-VI, suman ahora las dificultades en el transporte por carretera.

En este sentido, Pablo Pérez ha afirmado que “cuando fallan el tren y el autobús, lo que falla es el Ministerio, no los ciudadanos”. El diputado segoviano ha añadido que “lo preocupante no es solo que se produzcan incidencias, sino que el Ministerio no anticipe, no coordine y no actúe con rapidez cuando Segovia se ve afectada”.

Gestión ministerial

Pérez ha señalado que, a su juicio, se repite un mismo patrón: “problemas en la alta velocidad, problemas en la red convencional, conflictos en carreteras estatales y ahora también dificultades en el transporte por carretera, siempre sin una respuesta política a la altura”.

Por su parte, María Cuesta ha insistido en que “Segovia necesita un Ministerio que ejerza como tal, que planifique y que supervise correctamente los servicios, no uno que se limite a reaccionar tarde o a mirar hacia otro lado”. La diputada ha subrayado que, aunque las empresas concesionarias prestan el servicio, “es el Ministerio quien debe garantizar que los ciudadanos reciban información, seguridad y fiabilidad en sus desplazamientos”.

Explicaciones

Desde el PP advierten de que la suma de estas decisiones está deteriorando la movilidad de la provincia, con impacto en la competitividad, el acceso al empleo y la calidad de vida. “No es aceptable que Segovia encadene incidencias ferroviarias, restricciones de velocidad, conflictos en infraestructuras estatales y ahora también problemas en el transporte por carretera sin que nadie asuma responsabilidades políticas”, ha añadido Pérez.

Las preguntas registradas en el Congreso reclaman explicaciones claras sobre los controles que ejerce el Ministerio, las medidas correctoras previstas y los planes para garantizar conexiones fiables y seguras tanto por ferrocarril como por carretera. “No pedimos trato de favor, pedimos trato justo”, ha señalado Cuesta.

Ambos diputados han concluido asegurando que seguirán insistiendo en esta línea: “Segovia no puede seguir siendo la provincia a la que se le limitan servicios, se le cargan costes y se le pide paciencia. Vamos a seguir dando la batalla política hasta que el ministro deje de castigar a Segovia con su inacción”.