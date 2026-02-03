7 Comments

El embalse del Pontón Alto modificará su régimen de gestión durante el periodo de acumulación de nieve, entre los meses de octubre y mayo, con el objetivo de mejorar su capacidad de regulación y reducir el riesgo de incrementos del caudal del río Eresma y posibles inundaciones en la ciudad de Segovia. La medida ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión de Desembalse, tras la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Segovia en el marco de las reuniones mantenidas con la Confederación Hidrográfica del Duero. Con este cambio, el embalse actuará como laminador de avenidas en situaciones de deshielo acelerado provocado por lluvias o aumentos bruscos de temperatura.
El nuevo régimen permitirá realizar desembalses controlados para evitar que se supere la capacidad del embalse y se produzcan aportes repentinos de caudal al río. La finalidad es reducir el riesgo de inundaciones en zonas situadas a baja cota, como la Casa de la Moneda.
El acuerdo estará vigente hasta el mes de mayo y se aplicará en función de la nieve acumulada en la cabecera. Cuando esta supere los 4 hectómetros cúbicos, se establecerá un resguardo del 20 %, que se elevará al 27 % si la acumulación alcanza más de 10 hectómetros cúbicos.
Esta función de regulación podrá renovarse anualmente mediante el mismo procedimiento. La decisión se enmarca en una reivindicación histórica de la ciudad y es resultado de las negociaciones entre el Gobierno municipal y el organismo de cuenca, que ya llevó a cabo un desembalse preventivo a finales de enero como prueba inicial de esta medida.
3 febrero, 2026
Jajaja… justo lo que algún ciudadano lleva más de 10 años pidiendo desde las RRSS ante los oídos sordos de los juntaletras vendidos y de los políticos obstinados. De risa la cosa 🙂
3 febrero, 2026
Increíble. Eso se sabía que había que hacerlo desde hace décadas. Hoy se da cuenta el Psoe de lo que es un pantano. Estamos en manos de desaprensivos y golfos.
3 febrero, 2026
Ya iba siendo hora. ¿Por qué demonios no lo han hecho antes? ¿A qué ha estado esperando la CHD todos estos años viendo las inundaciones recurrentes de la Casa de la Moneda?
Por cierto, el último desembalse preventivo de hace unos días fue muy escaso.
Desembalsar sólo un 20% no contiene un deshielo fuerte porque se vuelve a llenar el pantano echando leches.
3 febrero, 2026
No se puede desembalsar en vísperas de una riada. La solución es la de nunca dejar el Pontón Alto a mas de 60% a comienzos de invierno, y solo dejarlo subir al 100% a finales de invierno y cuando va quedando poca nieve en la sierra. Se llena de inmediato hasta con 4 chaparrones de verano! Estaba a 100% hasta el 23 de enero, o sea hasta hace poco más de una semana. No hay que ser muy ingeniero para entender esas cosas. La otra solución, claro, es construir el propuesto embalse del Ciguiñeula, pero ya sabemos que el futuro de Segovia no depende del agua para la agricultura, la ganadería, y para que los segovianos no tengan que beber arsénico, sino del circo y de los festivalitos.
3 febrero, 2026
Cuando toque, se seguirá inundando la Casa de la Moneda como toda la vida de Dios.
3 febrero, 2026
Antes no hubo embalse para regular… pero siembre ha habido tontos!
3 febrero, 2026
Mientras la CHD ha desembalsado la presa del Tejo y no está realizando las obras, que se supone iba a hacer para su arreglo. En Verano, El Espinar y San Rafael sin agua. Vaya chorizos. Eso, sí tira una represa en un pueblo para fastidiar a los vecinos. ¿Aceves, no tienes boca, no opinas? Mira lo que hace tu Psoe.