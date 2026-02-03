7 Comments

El embalse del Pontón Alto modificará su régimen de gestión durante el periodo de acumulación de nieve, entre los meses de octubre y mayo, con el objetivo de mejorar su capacidad de regulación y reducir el riesgo de incrementos del caudal del río Eresma y posibles inundaciones en la ciudad de Segovia. La medida ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión de Desembalse, tras la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Segovia en el marco de las reuniones mantenidas con la Confederación Hidrográfica del Duero. Con este cambio, el embalse actuará como laminador de avenidas en situaciones de deshielo acelerado provocado por lluvias o aumentos bruscos de temperatura.

El nuevo régimen permitirá realizar desembalses controlados para evitar que se supere la capacidad del embalse y se produzcan aportes repentinos de caudal al río. La finalidad es reducir el riesgo de inundaciones en zonas situadas a baja cota, como la Casa de la Moneda.

El acuerdo estará vigente hasta el mes de mayo y se aplicará en función de la nieve acumulada en la cabecera. Cuando esta supere los 4 hectómetros cúbicos, se establecerá un resguardo del 20 %, que se elevará al 27 % si la acumulación alcanza más de 10 hectómetros cúbicos.

Esta función de regulación podrá renovarse anualmente mediante el mismo procedimiento. La decisión se enmarca en una reivindicación histórica de la ciudad y es resultado de las negociaciones entre el Gobierno municipal y el organismo de cuenca, que ya llevó a cabo un desembalse preventivo a finales de enero como prueba inicial de esta medida.