El PP de El Espinar, con mayoría absoluta, ha presentado para su debate al pleno una moción por la cual se declara “persona non grata” al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el ex-alcalde de Valladolid Óscar Puente. La medida viene después de que el ministerio pasara un factura de 587.275€ al consistorio por las obras de reparación urgente del enorme socavón que, en marzo de 2025, generó un importante hundimiento en la travesía de San Rafael, en pleno N-VI, carretera de titularidad estatal.

El ministerio, sin embargo, considera que el hundimiento se produjo por la insuficiencia de la red de desagües espinariega, que no pudo asumir el flujo de agua de las tormentas de aquel mes, razón por la cual pasa la factura. Pero desde el equipo de Gobierno se sostiene que “la pretensión resulta inaceptable por múltiples razones técnicas, jurídicas y administrativas, ampliamente recogidas en los informes técnicos y alegaciones formuladas por este Ayuntamiento, que concluyen que la causa del colapso fue la insuficiente capacidad hidráulica de una infraestructura de titularidad estatal. A pesar de ello, el Ministerio persiste en su intención de trasladar al Ayuntamiento, un coste económico desorbitado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera municipal y, en consecuencia, la prestación de servicios públicos esenciales”, explica la moción del alcalde Javier Figueredo, que contrapone la acción del ministerio con la de la Junta, que para con ocasión de otra Dana sufrida por el municipio, esta vez en 2023 y que dejó fuera de combate varias calles, concedió una ayuda de 350.000€. Son “dos formas de gestionar radicalmente distintas: una basada en la imposición y el enfrentamiento institucional, y otra basada en la colaboración y el apoyo a las entidades locales”, concluye la moción.