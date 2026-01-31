free web stats

Moción en El Espinar para declarar a Puente ‘persona non grata’

Posted By on 31, Ene, 2026

El PP de El Espinar, con mayoría absoluta, ha presentado para su debate al pleno una moción por la cual se declara “persona non grata” al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el ex-alcalde de Valladolid Óscar Puente. La medida viene después de que el ministerio pasara un factura de 587.275€ al consistorio por las obras de reparación urgente del enorme socavón que, en marzo de 2025, generó un importante hundimiento en la travesía de San Rafael, en pleno N-VI, carretera de titularidad estatal.

El ministerio, sin embargo, considera que el hundimiento se produjo por la insuficiencia de la red de desagües espinariega, que no pudo asumir el flujo de agua de las tormentas de aquel mes, razón por la cual pasa la factura. Pero desde el equipo de Gobierno se sostiene que “la pretensión resulta inaceptable por múltiples razones técnicas, jurídicas y administrativas, ampliamente recogidas en los informes técnicos y alegaciones formuladas por este Ayuntamiento, que concluyen que la causa del colapso fue la insuficiente capacidad hidráulica de una infraestructura de titularidad estatal. A pesar de ello, el Ministerio persiste en su intención de trasladar al Ayuntamiento, un coste económico desorbitado, poniendo en riesgo la estabilidad financiera municipal y, en consecuencia, la prestación de servicios públicos esenciales”, explica la moción del alcalde Javier Figueredo, que contrapone la acción del ministerio con la de la Junta, que para con ocasión de otra Dana sufrida por el municipio, esta vez en 2023 y que dejó fuera de combate varias calles, concedió una ayuda de 350.000€. Son “dos formas de gestionar radicalmente distintas: una basada en la imposición y el enfrentamiento institucional, y otra basada en la colaboración y el apoyo a las entidades locales”, concluye la moción.

 

 

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

3 Comments

  1. Comegambas

    31 enero, 2026

    Cómo no se le caerá la cara de vergüenza a Óscar Puente. Tiene la cara como el hormigón armado de dura.

    ¡PUENTE DIMISIÓN!

  2. Salud

    31 enero, 2026

    A la calle el que ha venido a la política para comprarse cuatro pisos. Por ahora.

  3. Builder

    31 enero, 2026

    Puente es un marrullero impresentable, se cubre de gloria allá por donde va. La dimisión es poco, hay que pedir su destierro, leñe!!
    Esa reclamación ministerial tiene cero recorrido judicial, parece mentira que se metan en esto cuando saben que la ODT es de su propiedad y responsabilidad, no del ayuntamiento.

