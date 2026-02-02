La provincia celebra Santa Águeda con un fin de semana cargado de actos

Las celebraciones de Santa Águeda volverán a reunir a aguederas, vecinos y visitantes en varios municipios segovianos durante el segundo fin de semana de febrero, con programación en Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte, Torrecaballeros entre otras. En el caso de Palazuelos y Tabanera, el Ayuntamiento subraya el carácter popular de una fiesta “con gran arraigo y aceptación” y el papel central de las mujeres, que “toman las calles” y se engalanan con el traje regional segoviano.

La programación mantiene los elementos tradicionales —misa, procesión, revoladas de dulzaina y tamboril, tajada y quema del pelele— e incorpora este año una novedad institucional en el municipio de Palazuelos de Eresma: la entrega del bastón de mando a las alcaldesas de Palazuelos y Tabanera, como símbolo protocolario de autoridad y responsabilidad.

Palazuelos y Tabanera

En Palazuelos de Eresma, los actos se extienden del viernes 6 al domingo 8 de febrero. El viernes, a las 19:00 horas, las participantes se reúnen en el salón parroquial para “armar” el pelele y, a continuación, está prevista una merienda con chocolate, el sorteo de cargos del año siguiente y juegos.

El sábado 7, la jornada arranca a las 11:30 con la música de dulzaina y tamboril para acompañar a alcaldesas y mayordomas hasta la iglesia “luciendo nuestros tajes tradicionales”. A las 12:00 se celebra la misa en honor a la santa y la procesión con revolada por las calles. Ya a las 14:00, en la plaza del Ayuntamiento, se convoca la tajada con vino y bollos —con alternativa en el salón del Ayuntamiento si llueve—, y a las 15:00 figura la comida en el bar Las Eras. Por la tarde, a las 19:00, el programa anuncia baile para todo el pueblo en el salón escénico del Ayuntamiento, con discomóvil y disfraces de piratas.

El domingo 8, a las 12:30, se repite la revolada acompañando a alcaldesas y mayordomas hasta la iglesia. A las 13:00 se celebra la misa y la entrega del bastón de mando a las nuevas alcaldesas; después, se prevé la quema del pelele y de nuevo tajada y bollos. La programación cierra con comida a las 15:00 en el mesón La Casona y sorteo de regalos.

En Tabanera del Monte, el programa también se concentra del 6 al 8 de febrero. El viernes a las 20:00 se anuncia el momento de “poner a Santa Águeda entre flores en sus andas”, cantar el himno y salir “a pedir con la bota y ‘tajá’”, antes de la cena de hermandad a las 21:30 y la preparación del pelele. El sábado 7 incluye misa y procesión a las 13:00, comida a las 15:00, un acto anunciado como “¡sorpresa!” a las 18:00 y cena y fiesta desde las 22:00. El domingo 8 se programa misa a las 12:00, vermut “entre jota y jota” con tajada y bota, la quema del pelele y comida a las 15:30, con sorteo de mayordomas de 2027 al finalizar.

Torrecaballeros

En Torrecaballeros, el Ayuntamiento sitúa la celebración del sábado 7 de febrero en el marco del “34 aniversario de la recuperación de esta tradición” en 1992 y concreta los nombramientos de este año: las alcaldesas serán María José Gallego y Chari Velasco, y Mari Carmen Díaz será Aguedera de Honor.

La programación del día 7 incluye una rebolada y la recogida de alcaldesas y aguedera de honor desde las 12:00, la entrega de poderes a las 12:30 y la misa y procesión a las 13:10, tras la que se celebrará la quema del pelele y la tradicional tajada antes de la comida. Además, el calendario se prolonga con una merienda el sábado 21 de febrero y una misa en recuerdo de las aguederas fallecidas el domingo 22, a las 13:00, en la iglesia de San Nicolás de Bari.