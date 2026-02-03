Arranca el nuevo parque de bomberos de Boceguillas

El parque de bomberos de Boceguillas ha comenzado a prestar servicio desde el 1 de febrero, integrándose en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia y dando cobertura a los municipios del nordeste de la provincia. El inicio de la actividad fue presentado este lunes durante una visita a las instalaciones por parte del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, acompañado por la alcaldesa de Boceguillas, Cristina Cristóbal, y miembros de la corporación municipal. Según explicó De Vicente, la apertura del parque se produce tras un proceso iniciado hace tres años y se suma a la reciente puesta en funcionamiento del parque de Palazuelos de Eresma.

El parque de Boceguillas cuenta con una dotación total de 18 bomberos y seis jefes de dotación y mandos, organizados en turnos para garantizar la cobertura las 24 horas del día, con equipos formados por un jefe de dotación y tres bomberos. Está prevista, además, la incorporación de un sargento para asumir la jefatura del parque.

En cuanto a los medios materiales, el director técnico del SPEIS, Carlos Castro, explicó que el parque dispone de los mismos recursos estratégicos que el de Palazuelos, ya que “todos los vehículos están duplicados” en ambos centros. Entre ellos figuran una bomba ligera para zonas de difícil acceso, una bomba rural pesada para incendios forestales y situaciones meteorológicas adversas, un vehículo de intervención rápida para rescates en accidentes de tráfico, un vehículo en altura y una bomba nodriza pesada, cuya llegada está prevista a finales de este mes.

Castro señaló que esta dotación permite atender tanto incidencias habituales en el medio rural como situaciones más complejas, incluidas las relacionadas con mercancías peligrosas, teniendo en cuenta la proximidad de la A-1.

Instalaciones

El edificio del parque de Boceguillas cuenta con una superficie construida de 745 metros cuadrados, repartidos entre planta baja y primera planta, además de una campa exterior de 1.100 metros cuadrados. La inversión en la construcción del edificio y la campa ha superado los 1,2 millones de euros, a lo que se suma aproximadamente 1,5 millones de euros destinados a la adquisición de vehículos.

El SPEIS organiza la provincia en dos zonas operativas, correspondiendo a Boceguillas la zona B, aunque, según precisó el director técnico, el servicio mantiene una concepción provincial, de modo que, en incidencias de mayor entidad, podrán movilizarse dotaciones de ambos parques.