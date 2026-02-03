Nueva Segovia acoge la XVII Feria Outlet Segovia

El Centro Cívico de Nueva Segovia acogerá este próximo sábado 7 y domingo 8 de febrero la decimoséptima edición de la Feria Outlet Segovia, una iniciativa impulsada por la asociación Comercio Amigo de Segovia (CAS), que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, y que se ha consolidado como un referente para la promoción del comercio local y la venta de productos segovianos de fin de temporada a precios muy rebajados.

La feria se presenta como una oportunidad única para apoyar al comercio de proximidad y dar visibilidad a los negocios locales, convirtiéndose en un auténtico escaparate del producto segoviano, según ha indicado el presidente de la asociación, Alberto García.

Durante la presentación, la concejala de Comercio, Mercados, Industria y Salud Pública, Berta Migueláñez, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas señalando que “ayudan a dar visibilidad y a poner en valor a nuestros comercios, dan a conocer sus productos y contribuyen a apoyar los negocios de proximidad. Los comercios de nuestra ciudad, de nuestros barrios, son los que impulsan nuestra economía; nuestro pequeño comercio de barrio es el corazón de nuestra ciudad”.

En esta edición participarán catorce comercios segovianos de distintos barrios, que ofrecerán en un único espacio una amplia variedad de productos con importantes descuentos. Los asistentes podrán encontrar calzado, ropa de última moda, alimentación, artículos de papelería, libros, bolsos, jabones artesanales, productos de cosmética, manualidades y complementos, entre otros.

Además de la oferta comercial, la feria contará con un completo programa de actividades para todos los públicos. Durante toda la jornada se celebrarán talleres tanto para los más pequeños como para los mayores. Podrán aprender a elaborar imanes, bisutería y galletas artesanales; habrá también talleres de pintacaras, de elaboración de jabones artesanales y de máscaras de carnaval, así como una cata de mieles. No faltará el tradicional cuentacuentos, en esta edición a cargo de Marga Rodilla, quien además estará firmando sus libros. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán disfrutar además de una exposición de acuarelas de Acuarel_Isa.

Todo ello convierte a la Feria Outlet Segovia en una cita imprescindible para quienes desean adquirir productos de empresas locales a precios muy competitivos y aprovechar las ofertas especiales diseñadas para la ocasión, además de disfrutar de una excelente experiencia en familia, tal y como han resaltado tanto Esther Delgado como Rosetta García, de la asociación Comercio Amigo de Segovia.

La feria abrirá sus puertas el sábado 7 y el domingo 8 de febrero a las 11:00 horas, con horario ininterrumpido hasta las 20:00 horas, en el Centro Cívico de Nueva Segovia.

El Comercio de Segovia, el corazón de nuestra ciudad

Esta colaboración con la Asociación Comercio Amigo de Segovia se enmarca dentro del conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Segovia desarrolla para impulsar el comercio de proximidad, considerado un sector clave y vertebrador de la economía segoviana.

Entre las iniciativas promovidas por el Área de Comercio e Industria destacan la Feria del Comercio Segoviano, las tarjetas “Impulsa Comercio Segovia” y el proyecto subvencionado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa “Segovia, son compras y mucho más”, todas ellas orientadas a incentivar y fortalecer el comercio local en la ciudad.