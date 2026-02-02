Victoria tan importante como necesaria para la Segoviana, que pone fin a una mala racha de un punto de 12 a costa, eso sí, de un colista el Sámano, que se lo puso bien duro al equipo segoviano. Un gol a balón parado transformado por Silva daba la ventaja a la Segoviana, queoptó por dormir el partido y buscar el de la tranquilidad en alguna contra o fallo del rival. No hubo tal, los locales se crecieron e incluso contaron con un penalti a su favor, detenido por Carmona, al filo del descanso. Ya en la reanudación, trató de tirar de oficio la Segovia y lo que sucede con tan magra ventaja, final agónico fíados a una defensa numantina que esta vez sí fue suficiente para volver a casa con tres puntos de botín. Victoria que permite a los segovianos seguir a tiro del líder, el Fabril, que empataba en casa en el duelo con el segundo, el Oviedo. Mejor resultado imposible para la Segoviana.
Home »Actualidad » La Segoviana recupera aire ante el colista en un trabado partido (0-1)
Recent From Noticias
- Alfonso2, Feb, 2026
- El humor de Madrigal: 1 de febrero1, Feb, 2026
- El problema de la vivienda sale a la calle1, Feb, 2026
- El ‘business’ de David Uclés1, Feb, 2026
- Huertos de ocio31, Ene, 2026
- Los hermanos Santana, pregoneros del Carnaval 202629, Ene, 2026
Recent From Recomendados
- El humor de Madrigal: 1 de febrero 1, Feb, 2026
- El fútbol español entra en semanas decisivas14, Dic, 2025
Últimos comentarios