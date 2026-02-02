La Segoviana recupera aire ante el colista en un trabado partido (0-1)

Victoria tan importante como necesaria para la Segoviana, que pone fin a una mala racha de un punto de 12 a costa, eso sí, de un colista el Sámano, que se lo puso bien duro al equipo segoviano. Un gol a balón parado transformado por Silva daba la ventaja a la Segoviana, queoptó por dormir el partido y buscar el de la tranquilidad en alguna contra o fallo del rival. No hubo tal, los locales se crecieron e incluso contaron con un penalti a su favor, detenido por Carmona, al filo del descanso. Ya en la reanudación, trató de tirar de oficio la Segovia y lo que sucede con tan magra ventaja, final agónico fíados a una defensa numantina que esta vez sí fue suficiente para volver a casa con tres puntos de botín. Victoria que permite a los segovianos seguir a tiro del líder, el Fabril, que empataba en casa en el duelo con el segundo, el Oviedo. Mejor resultado imposible para la Segoviana.