5 Comments

Más de 300 tractores y varios centenares de agricultores y ganaderos se concentraron este lunes, 2 de febrero, en el centro de Segovia para reclamar mejoras urgentes para el sector primario y denunciar la situación que atraviesan las explotaciones agrarias.
La movilización, convocada por el sector agrario, culminó a los pies del Acueducto de Segovia, donde se congregaron tanto los vehículos agrícolas como los participantes que se sumaron a pie tras recorrer distintas rutas desde varios puntos de la provincia. La protesta se desarrolló sin incidentes destacados, aunque provocó importantes afecciones al tráfico durante buena parte de la mañana y primeras horas de la tarde.
Los manifestantes expresaron su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, criticaron la actual Política Agraria Común (PAC) y denunciaron el exceso de burocracia, el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y la ausencia de relevo generacional en el campo. También reclamaron condiciones de competencia más justas frente a las importaciones procedentes de terceros países.
Según las estimaciones difundidas durante la jornada, a la tractorada se sumaron entre 700 y 800 personas, además de los conductores de los vehículos agrícolas, convirtiendo la protesta en una de las movilizaciones agrarias más numerosas celebradas en Segovia en los últimos años.
La presencia de los tractores obligó a cortes puntuales y desvíos de tráfico en varias de las principales vías de acceso al centro urbano, así como a modificaciones temporales en el servicio de transporte público. La Policía Local coordinó el dispositivo de seguridad y reguló la circulación durante el desarrollo de la protesta.
La tractorada de Segovia se enmarca dentro de un contexto de movilizaciones agrarias a nivel regional y nacional, con el objetivo de visibilizar la situación del campo y presionar a las administraciones para la adopción de medidas que garanticen la viabilidad del sector.
3 febrero, 2026
Los arruinados agricultores quejándose de la miseria en la que viven, montados en sus tractores de 120.000 €. Se han acostumbrado a vivir sin pegar ni palo, del dinero de todos nosotros. Fuera la PAC. Que se vayan a vender la burra a otra.
3 febrero, 2026
Cuánto envidioso y gente mala, que se dedica o odiar. Trabaje con un agricultor, a ver si sabe usted hacer algo. No lo creo.
3 febrero, 2026
Si solo fueran 120.000, te quedas muy corta. Ahora es cuando los consumidores debemos hacer huelgas para exigir productos limpios de fitosanitarios prohibidos, que ya pagamos por ello.
3 febrero, 2026
Pues yo creo que en muchas de las cosas que reivindican llevan razón, en especial al exceso de burocracia y en lo de Mercosur (no cultivan en esos países con las mismas restricciones a pesticidas y demás que los países europeos por lo que es difícil competir contra ellos).
Estuvo Segovia entretenida y colorida de verde por un día. Tampoco creo que sea para tirarse de los pelos.
3 febrero, 2026
Tú te crees que los agricultores españoles producen sin pesticidas, yo no. Hay productos que dejaron de comercializarse hace años pero los agricultores los emplean, bien porque tenían almacenado o bien comprando a otros países con normativa menos rigurosa ( Portugal), pero usarlo lo usan y como la administración encargada de inspeccionar la tienen comprada con los votos incondicionales pues hace la vista gorda y aquí no pasa nada. Bueno, si pasa, la prueba está en los servicios de oncología