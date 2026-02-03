5 Comments

Más de 300 tractores y varios centenares de agricultores y ganaderos se concentraron este lunes, 2 de febrero, en el centro de Segovia para reclamar mejoras urgentes para el sector primario y denunciar la situación que atraviesan las explotaciones agrarias.

La movilización, convocada por el sector agrario, culminó a los pies del Acueducto de Segovia, donde se congregaron tanto los vehículos agrícolas como los participantes que se sumaron a pie tras recorrer distintas rutas desde varios puntos de la provincia. La protesta se desarrolló sin incidentes destacados, aunque provocó importantes afecciones al tráfico durante buena parte de la mañana y primeras horas de la tarde.

Los manifestantes expresaron su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, criticaron la actual Política Agraria Común (PAC) y denunciaron el exceso de burocracia, el aumento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y la ausencia de relevo generacional en el campo. También reclamaron condiciones de competencia más justas frente a las importaciones procedentes de terceros países.

Según las estimaciones difundidas durante la jornada, a la tractorada se sumaron entre 700 y 800 personas, además de los conductores de los vehículos agrícolas, convirtiendo la protesta en una de las movilizaciones agrarias más numerosas celebradas en Segovia en los últimos años.

La presencia de los tractores obligó a cortes puntuales y desvíos de tráfico en varias de las principales vías de acceso al centro urbano, así como a modificaciones temporales en el servicio de transporte público. La Policía Local coordinó el dispositivo de seguridad y reguló la circulación durante el desarrollo de la protesta.

La tractorada de Segovia se enmarca dentro de un contexto de movilizaciones agrarias a nivel regional y nacional, con el objetivo de visibilizar la situación del campo y presionar a las administraciones para la adopción de medidas que garanticen la viabilidad del sector.