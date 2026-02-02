Avanza confirma actos vandálicos en cinco autobuses de la línea Segovia–Madrid

El director de división de infraestructuras de movilidad y largo recorrido de Avanza, Sergio González, confirmó el pasado jueves en una entrevista en Vive Radio Segovia que los problemas registrados la semana pasada en los autobuses que conectan Segovia con Madrid se debieron a daños provocados de forma intencionada en varios vehículos. Según explicó, todo comenzó “el lunes 26 de enero, a la hora del inicio del servicio”, cuando los primeros trabajadores accedieron a las cocheras y se encontraron con que “un total de cinco autobuses amanecen con distintos daños”. Entre ellos, detalló, “daños mecánicos, con correas cortadas, ruedas pinchadas”, lo que obligó a reorganizar el servicio desde primera hora de la mañana.

González señaló que el martes se repitió una situación similar, “pero ya con mayor entidad”, al aparecer de nuevo vehículos “con correas cortadas y también con pinchazos en las ruedas, tanto delanteras como traseras”.

El responsable de Avanza subrayó que los daños no están relacionados con el mantenimiento de la flota. “Esos autobuses fueron aparcados ahí unas horas antes, al terminar el servicio nocturno, y estaban en perfectas condiciones”, afirmó, añadiendo que “no son daños provocados en ningún caso por temas de mantenimiento, al contrario, tuvieron la revisión al cierre y estaban plenamente operativos”.

En este sentido, recalcó que se trata de “daños causados de manera manual” y explicó que para cortar las correas “se requiere manipular mecánicamente el autobús”. Ante esta situación, la empresa interpuso la correspondiente denuncia y, según indicó, “ya en la mañana del miércoles se montó un operativo para tratar de entender un poco qué es lo que está ocurriendo”.

González evitó calificar los hechos como sabotaje y pidió cautela: “No quiero ser yo quien se pronuncie sobre la semántica o el adjetivo”, insistiendo en que hay “una investigación en curso” por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El director de Avanza explicó que los autobuses se encuentran estacionados en “un centro de transporte en el que, para poder acceder al mismo, te tienes que identificar y hay una garita de control”, y añadió que “este tipo de incidencias no nos han ocurrido en el pasado”. También confirmó que no ha habido “ni mensajes, ni amenazas, ni anteriores ni posteriores, de ningún tipo”.

Respecto a las quejas de los usuarios por la falta de información durante las incidencias, González reconoció el malestar generado: “Lamentamos los inconvenientes que este incidente ha podido causar a todos los pasajeros y usuarios del servicio”. Explicó que se trató de un imprevisto ocurrido “un lunes a las cinco de la mañana” y que la prioridad fue “reubicar a todos esos pasajeros que ya están in situ en las siguientes expediciones” para garantizar la seguridad.