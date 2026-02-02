El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de la Encuesta de ocupación hotelera correspondientes al mes de diciembre de 2025, lo que permite cerrar el balance anual y confirmar que Segovia ha vivido el mejor año turístico de su historia en términos de volumen de visitantes que pernoctan en la ciudad.

Según el INE, el número total de viajeros alcanzó los 320.647, lo que supone un récord histórico y un incremento del 3,97% respecto a 2019, hasta ahora el mejor año registrado antes de la pandemia. De ellos, 233.368 fueron viajeros nacionales, también cifra récord, con un crecimiento del 1,5% sobre 2019, mientras que los viajeros internacionales sumaron 87.279, marcando igualmente el máximo histórico y con un notable aumento, del 11,21% respecto al anterior récord prepandemia.

En cuanto al número total de pernoctaciones, Segovia registró 579.317 noches, la cifra más alta de su historia, lo que supone un 7,69% más que el récord anterior, alcanzado en 2024. Las pernoctaciones de viajeros nacionales llegaron a 391.302, superando en un 0,61% el máximo de 2019, mientras que las pernoctaciones de viajeros internacionales alcanzaron las 188.015, un 4,13% más que el anterior récord, registrado en 2024.

La estancia media se situó en 1,81 noches, ligeramente por debajo de la de 2024 (1,84), pero manteniéndose en un nivel elevado, lo que confirma la capacidad de la ciudad para atraer un turismo que permanece y disfruta del destino.

Cabe recordar que, según la metodología del INE, se consideran viajeros únicamente aquellas personas que pernoctan al menos una noche en alguno de los hoteles de la ciudad, por lo que estos datos reflejan turismo efectivo y no visitantes de un solo día.

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia se valora este balance histórico y se reafirma el compromiso de seguir trabajando para que el turismo sea un elemento que complemente la vida en la ciudad y contribuya a su desarrollo, siempre desde un modelo equilibrado y respetuoso, sin perjuicio para los vecinos y vecinas de Segovia.

Según la concejala de Turismo May Escobar “Estos datos oficiales confirman que Segovia capital vive un momento turístico histórico: no solo recibimos más viajeros, sino que aumentan las pernoctaciones y, con ello, el impacto en nuestra hostelería, comercio y empleo. Seguiremos trabajando por un turismo de calidad, bien gestionado y compatible con la convivencia y la protección de nuestro patrimonio”.