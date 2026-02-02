Tres detenidos por robar 620€ en una vivienda de Bernuy de Porreros

idosLa Guardia Civil de Segovia, en el marco de la operación ‘Bernumo’, ha detenido a tres personas, de entre 20 y 42 años de edad, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido el pasado 11 de enero de 2026 en una vivienda de la localidad de Bernuy de Porreros.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario del inmueble, quien comunicó que, aprovechando su ausencia y la nocturnidad, varias personas habrían accedido al interior del domicilio tras fracturar el bombín de la puerta de entrada, sustrayendo 620 euros en efectivo. Los autores habrían saltado previamente la valla perimetral para evitar ser vistos y facilitar su huida.

Durante la inspección técnicoocular realizada por los agentes, se localizaron diversas prendas de vestir, presuntamente utilizadas durante la comisión del hecho delictivo, resultando estos indicios determinantes para avanzar en la identificación de los implicados.

Fruto de las gestiones practicadas por el Equipo ROCA de la 1ª Compañía de Segovia, se situó a los sospechosos en el lugar y momento de los hechos, culminando la operación el 29 de enero de 2026 con la detención de los tres presuntos autores, todos ellos vecinos de Segovia.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción competente, junto con las diligencias instruidas.

La Guardia Civil mantiene su compromiso con la prevención y esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio, reforzando la vigilancia en zonas residenciales y colaborando estrechamente con la ciudadanía para garantizar la seguridad en la provincia.