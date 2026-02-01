8 Comments

Organizado por el Sindicato de Inquilinos de Segovia, unas decenas de ciudadanos participaron el sábado 31 de enero en un paseo reivindicativo que pretende evidenciar el acuciante problema de la vivienda, que los manifestantes achacan a “los rentistas que se lucran con la IE (Universidad privada de Segovia) impidiendo el acceso a la vivienda de las trabajadoras y posicionarse frente a la truristificación que expulsa a las vecinas de sus barrios”, explica Foro Social de Segovia, una de las organizaciones que secundaba la movilización.

El paseo comenzó su andadura por la Calle Real entonando cánticos con letras referidas al impacto que la IE tiene en los alquileres y coreando consignas como “Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, “Casas sin gente, gente sin casas” o “Segovia es para vivir, no para turistas” entre otras. También se explicó con ejemplos prácticos la modificación del comercio de proximidad para pasar a ser de grandes franquicias.

Tras la lectura del manifiesto al efecto, se invitó a la ciudadanía a sumarse a las reuniones del Sindicato de Inquilinas de Segovia que tienen lugar en Prendemecha miércoles alternos, para tratar los problemas que sobre la vivienda se planteen, de forma conjunta y asamblearia.

713€ de media de alquiler al mes

Con independencia del papel, a menudo sobredimensionado del estudiantado de la universidad privada, al que se culpa en Segovia de buena parte de los males de la ciudad incluida la subida de los alquileres, lo cierto es que Segovia padece, como buena parte de España, una crisis de la vivienda, en buena medida causado por el crecimiento demográfico, la gentrificación y usos turísticos de los centros urbanos, y también de la ausencia de una oferta pública de viviendas que deja los precios al libre mercado. Así, según los portales inmobiliarios, en la ciudad el alquiler subió una media del 19% en 2025, colocando a la ciudad a la cabeza de la región en precios caros. El coste medio ronda ya los 14€ por metro cuadrado, dicho de otro modo, unos 713€ al mes para una vivienda media.