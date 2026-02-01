8 Comments

Organizado por el Sindicato de Inquilinos de Segovia, unas decenas de ciudadanos participaron el sábado 31 de enero en un paseo reivindicativo que pretende evidenciar el acuciante problema de la vivienda, que los manifestantes achacan a “los rentistas que se lucran con la IE (Universidad privada de Segovia) impidiendo el acceso a la vivienda de las trabajadoras y posicionarse frente a la truristificación que expulsa a las vecinas de sus barrios”, explica Foro Social de Segovia, una de las organizaciones que secundaba la movilización.
El paseo comenzó su andadura por la Calle Real entonando cánticos con letras referidas al impacto que la IE tiene en los alquileres y coreando consignas como “Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, “Casas sin gente, gente sin casas” o “Segovia es para vivir, no para turistas” entre otras. También se explicó con ejemplos prácticos la modificación del comercio de proximidad para pasar a ser de grandes franquicias.
Tras la lectura del manifiesto al efecto, se invitó a la ciudadanía a sumarse a las reuniones del Sindicato de Inquilinas de Segovia que tienen lugar en Prendemecha miércoles alternos, para tratar los problemas que sobre la vivienda se planteen, de forma conjunta y asamblearia.
713€ de media de alquiler al mes
Con independencia del papel, a menudo sobredimensionado del estudiantado de la universidad privada, al que se culpa en Segovia de buena parte de los males de la ciudad incluida la subida de los alquileres, lo cierto es que Segovia padece, como buena parte de España, una crisis de la vivienda, en buena medida causado por el crecimiento demográfico, la gentrificación y usos turísticos de los centros urbanos, y también de la ausencia de una oferta pública de viviendas que deja los precios al libre mercado. Así, según los portales inmobiliarios, en la ciudad el alquiler subió una media del 19% en 2025, colocando a la ciudad a la cabeza de la región en precios caros. El coste medio ronda ya los 14€ por metro cuadrado, dicho de otro modo, unos 713€ al mes para una vivienda media.
1 febrero, 2026
Qué malos los turistas, las franquicias, los capitalistas (gente pobre que intenta alquilar un piso para completar sueldos de mierda o pensiones de mierda que tienen) los de la IE (no dicen nada de los estudiantes de la UVA, que también alquilan, estos Rojos clasistas que si pueden llevan a sus niños a, estudiar a la IE) ¿Exprópiese será la, solución? ¡Viva Cuba! Los cuatro, son cuatro, de la manifa de ayer, todos tienen casa en propiedad y viven como Dios de funcionarios o de liberados o de la política. Deberían haberse manifestado en la Subdelegación del Gobierno. La nueva Ley de Alquileres de su Psoe, Potemos, Iu y demás, a los que han votado todos estos, ha acabado con casi la mitad de los alquileres que había hace dos años en Segovia y en España. Por eso suben los precios, nadie quiere, ni puede alquilar: no es posible recuperar tu piso si hay impago o okupación. Tampoco el Psoe ha hecho ni un sólo piso VPO o puesto a disposición de Ayuntamientos y CC. AA. suelo del Estado para construir, Ábalos, el delincuente encarcelado en Soto, prometió, en 2018, 180.000 pisos al año en la moción de censura a Rajoy, y casi los hace, para sus putas.
1 febrero, 2026
Hay pocas viviendas en alquiler por el miedo a impagos y ocupaciones y al desamparo legal de los propietarios..por eso suben los precios..se tienen que manifestar en el congreso, que allí tienen la solución si legislarán para solucionar el problema y no para comprar votos
1 febrero, 2026
Podrían hacer un censo de aquellos que dicen “lucrarse” con el alquiler de los pisos a estudiantes del IE, estoy seguro de que habrá miembros del Foro Social de Segovia, de Podemos, de Izquierda Unida y hasta del Sindicato de Inquilinos (e inquilinas para no ser machista).
1 febrero, 2026
E inquilines, lgtbifóbico.
1 febrero, 2026
¿ Y va a solucionar el problema Mazarías, Vox y Ciudadanos? ¡Quien nos iba a decir que las Claras eran las competentes en el ayuntamiento !
1 febrero, 2026
Que sepas Patanas que hay gente que perteneció al equipo socialista de las Claras que posee varios pisos en el centro y plazas de parking y se está forrando con el alquiler. Que vayan a la sede del PSOE a pedir explicaciones.
1 febrero, 2026
Aparte de hundir a Segovia, las Klaras sólo sabían hacerse selfies. Así dejaron Segovia.
1 febrero, 2026
Es muy fácil buscar una “cabeza de turco” y demonizar al turismo s los estudiantes haciéndoles los responsables de la escasez de vivienda.
Hipocresía y demagogia a partes iguales…
La realidad es que en varias décadas de ayuntamiento sicialista, no se ha construido una puñetera vivienda social.
Esta peña s muy prore, pero en cuanto puede se muda a vivir a los mejores barrios de la ciudad y lleva a sus hijos a los mejores colegios privados que se puede permitir.