En los años 90 se puso en marcha en Segovia, a iniciativa de Izquierda Unida, (aprovechando una experiencia del ayuntamiento de San Fernando de Henares) un proyecto consistente en acondicionar terrenos aptos para la horticultura, creando pequeñas parcelas asequibles para su cultivo, sin fines comerciales, por los vecinos de la ciudad. Se consiguieron terrenos tradicionalmente cultivados por hortelanos locales de gran experiencia en la Hontanilla del Clamores y, bajo el mandato del alcalde Lopez Arranz, se efectuó la primera adjudicación de parcelas entre los numerosos solicitantes y se inicio una actividad que, desde entonces, no ha dejado de crecer. Unos años mas tarde, gobernando el PSOE, se crearon nuevos huertos en la Huerta del Baño de San Lorenzo con igual éxito y, actualmente, el Ayuntamiento anuncia la reserva de una parcela, en la cabecera del arroyo Tejadilla, para implantar nuevos huertos de ocio previstos por la anterior corporación.

Produce satisfacción comprobar lo acertado de aquella iniciativa, de hace casi treinta años, que se ha mantenido a través de los diferentes gobiernos municipales y que sigue creciendo, con una demanda de parcelas siempre por encima de la oferta.

Hace unos años, Izquierda Unida, propuso negociar con varios propietarios de huertas en el valle del Eresma, que habían cesado en su actividad, para proponerles acuerdos para la implantación de Huertos de Ocio en sus terrenos. Una de esas huertas es propiedad de la Diputación pero está cedida, con todo el conjunto, a la Universidad privada y a ella habría que dirigirse para obtener su uso. Otra , de propiedad particular, sin explotar actualmente, me consta que están interesados en llegar a algún tipo de acuerdo con el Ayuntamiento. Y finalmente, la que conocíamos como “la huerta de Goyo” y mas tarde, como la de los “mini apartamentos”. Esta última denominación se debe a una deplorable, e ilegal, maniobra urbanística que, con una sospechosa ignorancia municipal, estuvo a punto de transformar una magnifica huerta, en una parcela de pequeños apartamentos subterráneos, destinados a alojar a estudiantes de la Universidad privada. Afortunadamente, la operación fue descubierta y denunciada a tiempo y la alcaldesa Luquero ordenó tapiar los mini-apartamentos; pero, que yo sepa, los tribunales aun no han resuelto definitivamente las responsabilidades de este caso. No se si cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento se haga con la titularidad de esa huerta como compensación por los daños y gastos causados. En cualquier caso, debería de intentarlo para destinarlo a huertos de ocio.

Actualmente, la normativa urbanística vigente, no permite, en esos terrenos, otro uso que el de huerta, ni ningún tipo de construcción en ellos, con lo que debería desaparecer cualquier pretensión especulativa al respecto. Aunque, desgraciadamente, no siempre el consistorio esta atento a sus obligaciones o, lo que es peor, a veces parece mirar hacia otro lado y permite que alguien concreto se salte las normas en beneficio propio y, asombrosamente, pase, de estar amenazado con fuertes sanciones, a que prescriba el delito, por haber dejado pasar los plazos para ejecutar la sanción y que se mantenga la construcción ilegalmente ejecutada.

El Ayuntamiento tiene tarea por delante para mantener y ampliar esta interesante actividad hortícola, iniciada en los años 90, que, por una parte permite mantener el medio ambiente urbano en estas zonas especiales y, por otra, proporciona a los ciudadanos una magnifica posibilidad de formación y desarrollo personal. !Animo, chicos!.