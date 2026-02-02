La provincia de Segovia supera el millón de pernoctaciones en 2025

El turismo en la provincia de Segovia cerró 2025 con un balance muy positivo, marcado por una elevada actividad en el conjunto de los alojamientos turísticos y, de manera destacada, por el récord de pernoctaciones hoteleras. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles de la provincia superaron por primera vez el millón de noches registradas a lo largo del año.

De acuerdo con la Coyuntura Turística Hotelera del INE, los establecimientos hoteleros de la provincia de Segovia recibieron en 2025 un total estimado de 574.220 viajeros, que generaron 1.020.585 pernoctaciones. La estancia media se situó en 1,78 noches, un dato que se mantiene estable y que refleja el perfil diverso de los visitantes que llegan al territorio provincial, tanto para escapadas de ocio como por motivos profesionales. El comportamiento de la demanda turística se mantuvo activo durante todo el año, con los mayores volúmenes de viajeros y pernoctaciones concentrados en los meses de verano, especialmente en julio y agosto. A su vez, la primavera y el otoño registraron un buen nivel de actividad, mientras que los primeros meses del año presentaron una menor afluencia, una pauta habitual en los destinos de interior.

El turismo nacional continuó siendo mayoritario en los hoteles de la provincia, con más de 446.000 viajeros residentes en España, mientras que el turismo internacional mantuvo un peso relevante, con más de 128.000 viajeros procedentes del extranjero. En términos de pernoctaciones, los visitantes nacionales concentraron más de 761.000 noches, frente a cerca de 259.000 correspondientes a viajeros internacionales.

Actividad en alojamientos rurales, apartamentos y campings

Junto a los hoteles, el resto de tipologías de alojamiento turístico mantuvieron una intensa actividad durante 2025. Según las encuestas del INE, los alojamientos de turismo rural superaron los 105.000 viajeros acumulados hasta el mes de noviembre, con estancias medias superiores a los dos días, lo que evidencia la atracción del medio rural segoviano para quienes buscan experiencias vinculadas a la naturaleza, el patrimonio y la tranquilidad.

Los apartamentos turísticos registraron más de 35.500 viajeros hasta noviembre, con estancias en torno a las dos noches, consolidándose como una opción complementaria dentro de la oferta de alojamiento de la provincia. A ello se suma la actividad de los campings, que también contribuyen a diversificar el perfil del visitante y a reforzar la capacidad de acogida del territorio. Aunque los datos definitivos de todas estas tipologías aún no están cerrados para el conjunto del año, los indicadores disponibles apuntan a un ejercicio de elevada demanda. Los datos reflejan una actividad turística repartida por el conjunto de la provincia, tanto en municipios de mayor tamaño como en localidades del medio rural, favoreciendo un reparto más equilibrado de los beneficios del turismo. La diversidad de alojamientos y de experiencias disponibles ha permitido atender a distintos perfiles de viajeros y mantener un flujo constante de visitantes a lo largo del año.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha señalado que “este balance es el resultado del trabajo coordinado que se viene realizando desde la Diputación de Segovia junto a empresarios, asociaciones y profesionales del sector turístico. La colaboración público-privada es clave para seguir avanzando hacia un modelo turístico equilibrado, capaz de generar actividad económica y oportunidades en todos los municipios de la provincia”.

Desde la Diputación de Segovia, a través del Área de Turismo y de Turismo de la Provincia de Segovia, se continúa trabajando en acciones de promoción, planificación y apoyo al sector, con el objetivo de reforzar la competitividad del destino y avanzar en la desestacionalización, a la espera de que el INE publique los datos definitivos correspondientes a 2025 para el conjunto de los alojamientos turísticos.