12 Comments

Una concentración de tractores convocada por asociaciones agrarias alterará la circulación de vehículos en las calles más céntricas de Segovia durante la mañana de este lunes, 2 de febrero. La protesta, que se desarrollará entre las 11.30 y las 14.00 y, en la que se prevé la presencia de unos 200 tractores, se iniciará en la entrada a Segovia por la avenida de Juan de Borbón y Battemberg y transcurrirá por la avenida de Padre Claret, San Gabriel, Vía Roma y la plaza Oriental y a la inversa, ocupando los vehículos la calzada en ambas direcciones.
Por ese motivo, se suprimirán los aparcamientos en la parte alta de Vía Roma -entre la glorieta de Jerónimo Aliaga y la plaza de Artillería- y se cortarán los accesos al área de concentración desde la plaza del Conde Cheste, las glorietas del IE, Melitón Martín y Pórtico Real, así como en la entrada de la carretera de Palazuelos.
Al mismo tiempo, el servicio de autobuses no podrá llegar a la parada habitual de la calle Colón desde las 11.00 horas, mientras que se dará paso alternativo a los propios autobuses siempre que sea posible durante el tiempo que dure la “tractorada”.
Cómo quiera que la protesta transcurrirá por algunas de las arterias principales de tráfico de Segovia, es también previsible que la circulación se vea dificultada en el conjunto de la ciudad.
Por todo ello, se recomienda a los conductores que eviten en lo posible la circulación interna por la ciudad y utilicen la variante SG-20 como alternativa más viable para rodear el casco urbano.
2 febrero, 2026
Ahora atasco de tráfico en toda Segovia. Tenemos que pagar el pato todos los conductores, por las chorradas de los agricultores. Si no les gusta su trabajo que se dediquen a otra cosa.
2 febrero, 2026
Qué mala gente debe ser usted, currante, Mira que dudo que lo sea de verdad. Tiene pinta de liberado sindical comegambas.
2 febrero, 2026
Sí, claro, al perroflautismo y a “interpretar” el Acueducto en un BÚNKER que se construye con dinero europeo, en lugar de apoyar a los agricultores. Castilla NO necesita enemigos como usted!
2 febrero, 2026
Tranquilo llorón, que vas a comer mierda. Eso sí, luego no te quejes.
2 febrero, 2026
De las poquísimas veces que no me molestan lsn problemas de tráfico ( no puedo decir lo mismo de maratones , marchas de todo pelaje , pruebas ciclistas , etc que se pueden hacer en otros sitios ) , todo mi apoyo y solidaridad con la sufrida gente del campo y ójala sean atendidas sus razones .
2 febrero, 2026
Amén!
2 febrero, 2026
Currante, tu que comes?
2 febrero, 2026
Yo lo que creo es que los agricultores se aburren mucho cuando no tienen tareas, osea el 70 % del año los agricultores de secano y el 40% los de regadío, por eso salen a llorar un poco y dar pena. ¿Cuanto cuesta un tractor de esos con los que se manifiestan? Creo que ningún obrero veremos esa cantidad ni viviendo 7 vidas seguidas y la Unión Europea tampoco nos da subvenciones por ser obreros. Yo creo que deberíamos hacer huelga y dejar de consumir productos tan caros que no podemos comprar, además de que están plagados de pesticidas, herbicidas y demás o sino que nos expliquen porqué cada año prorrogan el uso de glisofato cuando ya hace años que se anunció su prohibición, si no lo usasen no se prorrogaría. Y quien dice glisofato dice cualquier otra mi3rda por el estilo. Más vale que cultivasen menores cantidades y verdaderamente ecológicas, porque los consumidores ya estamos cansados de pagar por productos ecológicos y consumir productos cancerígenos. Y el valiente que diga que no emplea fitosanitarios prohibidos, cuando quiera los analizamos.
2 febrero, 2026
Aceves dimisión.
2 febrero, 2026
Me han vuelto loco, 1h y media para llegar a casa en San Lorenzo, al final por Zamarramala.
Un dia cada cuantos años.
Una causa mas que justa.
O pensamos que lo han hecho para divertirse y molestarnos.
Cuenten con mi apoyo
2 febrero, 2026
Ummm… Una pregunta. Para pertenecer a Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores) no debería haber una edad máxima? Es que todos los representantes que salen tienen más de 65 años fijo.
2 febrero, 2026
La ignorancia es muy atrevida…
Se nota que hay gente que no ha pisado el campo nada más que para ir a comerse una tortilla de patata y se permite el lujo de soltar chorradas y hablar despectivamente de los agricultores.
Cualquiera que conozca el mundo rural o tenga familia en él ,sabe de lo que se está hablando y lo que nos estamos jugando si nuestros agricultores producen en inferioridad de condiciones.
Con este tema, “tonterías las justas” porque lo pagaremos todos caro en la cesta de la compra .