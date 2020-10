4 Comments

He dejado aparcadas otras entradas, quizá más apropiadas para las fechas como el resumen de la media veda o el comienzo de la general, para dar paso a esta, referente al archivo por parte del procurador del común de la queja sobre el posible estudio de la declaración de aguas trucheras del río Eresma a su paso por Segovia, ante la contestación que la Junta de Castilla y León diciendo que aquí no pasa nada y que circulemos. Que no hay truchas y que si las hay son anecdóticas y residuales. Lo mismo que las mentes de algunos.

Me dijo mi editor que escribiese lo que quisiera, pero que no pusiera nada que me llevase a un juzgado o a la cárcel. Por eso me he tomado dos semanas para escribir esta entrada.

Al respecto, y en un medio local, se despachaba a gusto don Ignacio de la Fuente, jefe del servicio regional de Caza y Pesca. Al señor de la fuente le iba a preguntar si sabía por dónde estaba el Eresma e incluso si sabía donde estaba Segovia. Parece ser que sí, según me han confirmado fuentes cercanas. Lo que agrava lo que dice. Y lo hace más repugnante. Nunca me avergoncé tanto del sueldo que le pago a un funcionario. Reniego de hasta el último céntimo que como contribuyente castellano y leonés le destinen de mis impuestos.

Se permite decir que en el tramo sólo habitan gobios y bogas y las truchas son residuales. La reflexión irónica es evidente: por eso hay siempre gente pescando durante todo año, ¡para coger bogas! Y lo mejor de todo es que admite que por debajo del pontón no hay estudios. Con dos huevos y un palito. Legislas y quitas y das sin saber lo que hay bajo las aguas. Entonces señor De La Fuente, ¿Si no hay estudios cómo sabe usted que las truchas son anecdóticas? ¿Cómo se atreve a decir que no pueden remontar la presa de los Batanes y no dice cómo remontan la presa del Pontón para unir ambas zonas trucheras?

Está claro que usted hace mucho que no se asoma al Eresma. Ya no es un río gris, si no transparente y con vida y agua en gran parte del año (no como ese arec que usted habrá aprobado como El Espinar que se seca o el coto de Pajares por el que cobra 18€ el permiso y que también se seca). Lo sabe el Ayuntamiento de Segovia, sus ciudadanos y los furtivos. Todo el mundo lo sabe menos el jefe del servicio regional de Caza y Pesca. ¿No le da vergüenza?

Que la Junta de Castilla y León en su consejería de Medio Ambiente no tenga un estudio de estas aguas cuando un ayuntamiento de capital de provincia como es el de Segovia lo pide sin votos en contra en un pleno de 2018 es algo que ningún pescador segoviano puede entender. La falta de dinero no es una excusa. Si hace falta, señor De La Fuente, y son ustedes tan pobres, abrimos una colecta. ¿No le da vergüenza?

Tienen un equipo de pesca eléctrica que podría hacer este estudio y sacar unas conclusiones que nos tapase la boca. O a usted o a mí.

Pero no toda la culpa es de usted. Tenemos un delegado de la Junta de Castilla y León en esta ciudad, José Mazarías, que no ha tomado las riendas del asunto y no ha pedido a sus técnicos que hagan ese estudio. Y en función de esto buscar las medidas apropiadas. Está a tiempo de reivindicarse como defensor de los segovianos y sus intereses, y no solo atender a los todopoderosos técnicos de Valladolid.

Pescadores y cazadores tenemos muy claro quién apoya nuestras aficiones cuando tenemos que ir a votar. Y el servicio de Medio Ambiente de la Junta en Segovia o con las cosas impuestas desde Valladolid es un sumidero de votos. En el Eresma a su paso por Segovia, hay (o había) una población sana y creciente de truchas. Se han matado incluso de alevines. Ya no le digo grandes, ya que eran famosos y alabados sus cadáveres en facebook. Qué esto haya pasado ¿No le da vergüenza?

Le propongo un trato señor jefe del servicio regional de Caza y Pesca, Ignacio de la Fuente. Mande hacer el estudio. Si salen más bogas que truchas comunes, cierro el blog y dejo la caza y la pesca. Si salen más truchas comunes que bogas, inicia y termina la declaración de aguas trucheras del Eresma a su paso por Segovia, dimite de su cargo y se dedica desde otro puesto a contar pinos y autorizar cortas. Me parece un buen trato. Recoja el guante, por favor.

P.D. Espero que alguna o algún jefe de prensa o compañero de estudios le haga llegar esta entrada. A veces y para algunas cosas, Valladolid está muy lejos de Segovia.