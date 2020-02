Calçotada en La Moncloa

No crean. Un coronavirus fetén también apareja efectos saludables. Antena 3 dedicaba su telediario, desde la portada al tiempo, a la pandemia. ¡Vamos a morir todos! Lo que ha dado 20 segundos justos para hablar de la “mesa de diálogo” entre ¿España y Cataluña? Ya saben, una concesión de Sánchez al independentismo catalán y viceversa.

Más efectos salutíferos. En el titánico pulso entre nacionalistas por la hegemonía en Cataluña, la facción de Puigdemont, ya definitivamente al mando de ANC y Omnium (los “sindicatos” movilizadores del asunto), tenía previsto entrar en campaña con lo que en argot se llama “otra cita memorable del independentismo”. Será este fin de semana en Perpiñán. Es año de municipales en Francia y en la capital del Rosellón (120.000 habitantes), hay otro enconado pulso entre la gran coalición de republicanos, centristas y socialistas, encabezadas por el actual alcalde, Jean Marc Pujol, contra la ultraderecha del Rassemblement, que suele ganar las elecciones a golpe de nacionalismo galo (Francia para los franceses, o sea, para los moros no, aunque allá en el sur del norte la mitad del personal se apellida Rodríguez). El catalanismo en el Rosellón es muy particular, nada que ver con los regionalismos españoles, si acaso, tiene un vago parecido con Teruel Existe. La cuestión es que la senyera allí, y de algún modo extraño (en realidad, las veces que he estado solo escuché hablar catalán a los muy castizos gitanos del Castell), parece aglutinar a los anti-Le Pen, de donde a Jean Marc Pujol le ha parecido muy buena cosa facilitar a Puigdemont un acto que el independentismo vende como el retorno a la madre patria del presidente en el exilio. Debe estar bastante desesperado, el tal Pujol.

Conste que la jugada de Puigdemont es buena. Lástima que el coronavirus le va a quitar espacio en la tele francesa al tiempo que la cita se ha visto más deslucida aún por la cosa de las mascotas, pues resulta que para el sábado, el polideportivo municipal que debía acoger el mitin de Puigdemont estaba cogido con antelación por una feria de mascotas. Ha habido sus más y sus menos pero al final parece que se harán ambos actos a la vez, catalanes por un lado, y gatos, loros y perros, por otro. Lo que desluce el heroico regreso del Honorable, ese pisar la tierra y besarla con ardor, entre carteles del adorable Bobby y piensos Micifuf, mascaras antivirus y apretones de mano con el gel bien a la vista. De manera que los 600 autocares previstos, serán 100.000 catalanes (a la causa le gustan las cifras redondas), lo van a tener difícil hasta para salir en TV3. Encima, con la mesa del diálogo en marcha, y con clásico en la liga. (Antena 3 a lo suyo, ¡vamos a morir!, ya ni se respeta un Barça-Madrid)

Mientras, en Madrid, Sánchez como pasando de puntillas y a lo suyo, la dirección teatral (programando, por ejemplo, otra gran y mediática mesa-farsa por la despoblación para los días siguientes en Logroño, 14 ministros en juego). ERC empeñado en quemar a Torra con fotos antipatrióticas. El mentado Torra de mala gana, pese a haberse pasado todo el mes de noviembre (no sé si se acordarán) llamando a la Moncloa per parlar (a un Sánchez que, entonces, no le cogía el teléfono, luego ya sí), y quiere que el que se queme sea ERC pero no sabe cómo pues Junqueras está en el trullo, en tanto Puigdemont en Perpiñán, soplando sobre los rescoldos de la republiqueta en una feria de gatos. ¿Solución? Al final la pomposa mesa del diálogo, esa suerte de Conferencia de Yalta en la que repartirse la península, se ha convertido en una calçotada de tipos pesudo-representativos. Porque verán, el “verdadero” President está en una feria de gatos en Perpiñán, al partido más votado no lo invitan, el que ganará tiene al jefe en la cárcel, hay dos reyes en el trono, y el jefe del Gobierno acaba de aterrizar (literalmente y en Falcon) y lo mismo viene con neumonía.

Normal que Pablo Iglesias, que tonto no es, se haya visto asaltado por una oportuna amigdalitis. Qué tela, ¡amigdalitis!… Mientras Avalos se marcaba un hasta luego Lucas, nada más empezar, alegando que le esperaban en el Congreso. Y cabe recordar a Rooselvet acudiendo medio agonizante a Yalta, y Churchill frisando los ochenta desafiando a la Luthwaffe para llegar a la cita… ¡Bien se ve que los políticos de ahora no aguantan lo que los de antes! Realmente estos de ahora no llegan ni a alfeñiques… ¡Amigdalitis!

Al asunto. Tres horas de reunión y al final, palabras corteses y que seguiremos hablando. Un comunicado conjunto y tira que te va. Qué hablar es bueno, que mandaremos a un propio a rematarlo cada mes, ora en Barcelona, ora en Madrid.

¿Lo ven? El PP no tiene ni idea, por eso está como está en Cataluña y País Vasco, pintando menos que un pintor manco. Hablar es lo mejor. Contra lo que dice Casado, para mí la mesa de diálogo tiene el gran mérito de ilustrarnos hasta qué punto es una farsa esto del procés, una batalla a cuchillo por el Gobierno de la Generalitat entre nacionalistas. Hasta qué punto Sánchez tiene el santísimo morro de no levantar el teléfono en noviembre, para en febrero sacar la alfombra roja a la que fuera novia desdeñada e hincharla esta vez a chocolote con bizcocho de soletilla a ver si se le pasa el disgusto (colación que pagaremos a precio de platino, eso ni lo duden). El enaltecido Iglesias, cof-cof, tosiendo a ver-si-no-tendré-el-coranavirus, total, qué pinto yo aquí con esta gentuza. Junqueras poniendo en evidencia a Torra (¿pero no ibas a convocar elecciones, alma de cántaro?, pues ya tardas). Puigdemont apostado en la puerta trasera de Cataluña pasando la gorra entre descerebrados para pagar al mayordomo de Waterloo y apelando a la Guerra Santa mientras acaricia a Micifuz en una feria de mascotas.

Y a todo esto, cien mil pasean esteladas por el Rosellón cual ovejas modorras, porque lo están, modorros, con el seso espongiforme fundido por tantísimos mensajes de chiste que deben digerir cap a la independència (otra vez, ahora sí). A lo que se ve, estómagos como cuevas. Quiero pensar que no serán tantos esta vez, no pueden quedar tantos modorros… Yo creo que cobran, que son todos interinos de la Generalitat bien cagados de que no les monten oposiciones de pública concurrencia. No hay otra explicación. No puede ser que tantos vivan tanto tiempo engañados por tamaña tropa.