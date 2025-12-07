12 Comments

Tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Este verso de Sabina, músico hasta ayer y poeta para siempre, podría ser la banda sonora de los cebos de MAR.

Febrero del 22. El hermano de Ayuso se forra con la venta de material a la sanidad madrileña en pandemia. Escándalo contra Ayuso. A las 10 de una noche, El Mundo publica que hay fontaneros del PP que buscan hundirla. “La familia no se toca, soy la víctima”. Y Casado acusa a Ayuso de falta de ética y el relato ya es “Casado contra Ayuso”, e Isabel gana elecciones en Madrid y quien gana elecciones, gana el relato y quien gana Madrid, en Madrid parece que gana España.

Marzo del 24. El forrado novio de Ayuso defrauda a Hacienda dinero ganado con la sanidad madrileña. Se declara culpable. Escándalo contra Ayuso. Otra vez 10 de la noche. Otra vez El Mundo. El mismo periodista de hace dos años y la misma fuente, otra vez. Esta vez dice que la Fiscalía está abierta a la negociación. Miguel Ángel Rodríguez MAR, pone su cebo en un x: “Iba a haber conformidad, pero desde arriba se ha parado”. Ante el juez dijo que lo dedujo, que no necesitaba compulsa, pero el cebo ya estaba puesto. Otro volantazo de relato. “La Justicia sanchista contra Ayuso”. La Fiscalía entiende que se pone en duda su profesionalidad, se pone nerviosa y se pone con una nota de prensa con datos personales de la pareja de la presidenta. Desde la Comunidad recogen la línea y pescan otro pez gordo. Un periodista puede filtrar, pero un fiscal no. La verdad no se defiende filtrándola. Ingenio gana a ingenuo. Si Casado no hubiera dado la rueda, si el Fiscal no hubiera dado la nota, ninguno hubiera perdido su exceso de agallas en un banco de morralla.

Diciembre del 25. Pillan al director de un centro público de la sanidad madrileña anteponiendo el EBITDA a la vida. Escándalo contra Ayuso. Otra vez forrados por la sanidad. Se abren hospitales con dinero privado a cambio de cederles la gestión durante años y de darles una cantidad por habitante, pero con la libertad de elección de centro, los hospitales pasan de sus vecinos mientras pasan a los de fuera, que salen más rentables. Libertad o déficit. Modelo Quirón. Pónganse en la lista de espera para el perdón o el análisis racional (la razón no es una opción racional, sino moral). Esperen, eso sí, un nuevo cebo de MAR para encontrar al nuevo verdugo de su presidencial víctima. Seguramente la ministra de sanidad.

MAR, sin estudios, sin escrúpulos, amigo de vinos de Aznar, ahora es el mejor amigo de cañas de Ayuso. Su experiencia con la sanidad es haber sido condenado por llamar nazi a un médico anestesista de Leganés. Es el encargado de cavar fosos en los muros que protege. De llevar el volante que te lleva por delante. Con él no se puede jugar ni sucio ni limpio. Es difícil encontrar dos personas más éticas que Gabilondo o Lobato y los dos cayeron en su foso, junto con Pablo Iglesias, porque la única batalla que importa es la de Sánchez contra Ayuso. El resto, Feijóo y su triste turnismo incluido, son personajes secundarios. Solo en Sánchez y en Ayuso coinciden persona y personaje. No actúan, son.

A mí que tu hermano se forre con mascarillas mientras la gente se está muriendo, me parece mucho más grave que ponerle el nombre de tu hermano a una plaza de pueblo. Me refiero a una plaza de trabajo. A mí que la mujer de un presidente hable en nombre de su pareja me parece menos grave que el hecho de que la pareja de una presidenta no tenga nada a su nombre.

Y eso es compatible, créanme, con mi perplejidad ante la peste porcina de preilustrados que gobernaba Ferraz abusando de ser peces y gordos, con la falta de criterio para captar talento en el partido, con el asco de arrodillar 150 años de historia al abuso de JUNTS y con el rechazo a todas estas políticas identitarias de posmodernos que nos llevarán al infierno.

Demócrata antes que socialdemócrata, rojo con líneas rojas. Y también muy contrario al trumpismo tramposo de Ayuso y a los tóxicos cebos de MAR. Aunque vayan ganando, la única manera de no perder el juicio es no mentirse.