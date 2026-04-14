El presidente de FECOSE, Alberto García, ha explicado en Vive Radio los detalles del Mercado Romano de Segovia Decus Romae, que arranca este viernes en la Avenida Padre Claret y supone la primera edición organizada íntegramente por la federación de comerciantes segovianos. “Es como si fuera el pistoletazo de salida”, ha afirmado García, quien ha reconocido que el proceso de negociación con el Ayuntamiento se ha prolongado desde la primera semana de enero.

La principal novedad respecto a ediciones anteriores es la identidad comercial del mercado. Los 14 puestos confirmados —de un máximo de 20— son prácticamente en su totalidad de artesanos segovianos, y todos comparten la misma estética: carpas del mismo color granate, misma altura de mesas y mismos manteles. “Tú das ya una calidad a lo que es el puesto en sí”, ha señalado García, quien ha avanzado que se repartirán 3.000 bolsas de papel con imagen corporativa propia del mercado. La lista de espera supera los diez interesados más, pero la organización ha preferido apostar por la calidad sobre la cantidad.

Entre los productos que se podrán encontrar hay bisutería artesana, muñecas, artículos de cuero, jabones naturales y productos de alimentación como galletas, pastas o tiramisú. García ha destacado que varios participantes se estrenan en este tipo de eventos, lo que considera “muy importante” como señal de confianza en el proyecto. El horario será de 11.00 a 22.00 horas el viernes y el sábado, y hasta las 21.00 horas el domingo.

Al hilo de la reciente reunión de la Mesa de Comercio, García ha lanzado un mensaje directo al Ayuntamiento sobre la situación presupuestaria: “El comercio si no se mueve, se muere. Los veinticinco concejales tienen que trabajar de la mano para que actividades como la tarjeta Impulsa salgan adelante. No nos podemos quedar por falta de entendimiento político fuera de todo esto”.