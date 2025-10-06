María Luisa López, nueva interventora de la Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia ha completado el proceso de renovación en uno de sus puestos clave con la toma de posesión de María Luisa López Pérez como nueva interventora de la institución provincial. El acto se celebró este lunes en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, con la presencia del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez; la secretaria general, Lourdes Merino; y el jefe del Servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel del Barrio.

El nombramiento se formaliza tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de septiembre, en cumplimiento del proceso de libre designación resuelto el 22 del mismo mes, con el visto bueno de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda.

María Luisa López es funcionaria con habilitación de carácter nacional, de categoría superior, adscrita a la subescala de Intervención-Tesorería. Desde 2022 ejercía como viceinterventora de la Diputación de Segovia. Anteriormente, desempeñó funciones en distintos ayuntamientos de Castilla y León —entre ellos los de Aguilar de Campoo (Palencia), Villamayor (Salamanca), Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Piedralaves (Ávila) y Trescasas (Segovia)—, además de contar con experiencia profesional en el sector bancario y financiero.