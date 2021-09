6 Comments

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, continúa pensando que el eventual traslado a Segovia de una Unidad de Artillería para sustituir al PCMASA2 tiene que sufragarse con dinero de todas las administraciones menos de la del Estado, pese a que es precisamente el Ministerio de Defensa el titular de la infraestructura militar. Para la regidora, la Junta tendría capacidad económica para asumir el mayor desembolso económico mientras piensa que Defensa debe quedar exonerada porque “no tienen dinero”.

En su particular lista de pagadores, la primera que aparece es la Junta de Castilla y León “porque es la que mayor capacidad económica tiene” y también la Diputación provincial. También aventura que habría dinero municipal porque “estamos comprometidos, sin duda”, trató de tranquilizar.

Evitó, no obstante, meter en el saco de los pagadores al propio Ministerio asumiendo sin reparos los argumentos de Defensa. “A mi me dijo el Jeme [en referencia al Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Javier Varela] que Defensa no tiene dinero” y añadió con tono de agradecimiento que los militares “Han sido muy sinceros en eso” sin preocupación aparente por el estado de las finanzas de la Junta, la Diputación o el propio Ayuntamiento, obligados, según su criterio, a pagar la mudanza en el caso de que el proyecto fragüe.

Luquero sostuvo que trasladará esta petición al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando este conceda la reunión que ha solicitado y para la que no oculta su principal carta: reclamar el mismo apoyo que el Gobierno regional ha comprometido con Zamora con 15 millones para un cuartel en esa provincia. “No entendería que se apoye a Zamora y no se haga con Segovia, así que entiendo que habrá disposición a colaborar“, advirtió.

“Base logística del Ejército General Javier Varela”

Mientras tanto, como adelantó esta redacción, este viernes se firma en Córdoba el convenio de cesión de los terrenos en los que se ubicará el Centro Logístico en el que, entre otros parques, se ubicará el segoviano PCMASA2. Con este trámite hecho, Defensa sigue sosteniendo la idea de empezar las obras en 2022 y que la instalación esté operativa en 2026.

Se da la circunstancia de que esa macrobase llevará el nombre del Jeme, el general de cuatro estrellas, Francisco Javier Varela Salas. El nombre final será, “Base logística del Ejército General Javier Varela“. Es la forma con la que la ministra, Margarita Robles, ha premiado al militar sus esfuerzos por desarrollar el proyecto del Centro Logístico, según fuentes de Defensa.

La paradoja es que el mismo general que ha liderado el proyecto de la macrobase cuya puesta en marcha se llevará el PCMASA2 de Segovia es el principal interlocutor del Ayuntamiento en el intento de que Defensa se decida a ubicar aquí una unidad militar que impida que queden vacíos los terrenos de la vieja Maestranza.