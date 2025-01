La Diputación de Segovia ha manifestado su disposición a apoyar la creación de una liga alternativa, que conviviría con la propuesta por la Federación de Fútbol de Castilla y León. Así lo ha explicado a Acueducto2 Rubén Guerra, presidente del Monteresma, quien ha señalado el descontento generalizado de los clubes de la provincia con el proceder de la Federación.

“De momento, la creación de una nueva federación o liga paralela es una alternativa que hemos hablado, en la que estamos trabajando y con la que la Diputación ahora mismo nos apoyaría al 100%. Seguirá habiendo liga de federación, pero estamos trabajando en ello, y si la federación no atiende nuestras peticiones, que no son muchas, tendremos que tomar medidas. No estamos pidiendo el oro y el moro. Solo pedimos excepciones en algunos casos, que se mire por el fútbol provincial y se cuide el fútbol base como se merece”, afirmó Guerra.

Según Guerra, esta liga alternativa podría contar con la participación de 30 de los 40 clubes existentes actualmente en la provincia.

El detonante de este conflicto fue la multa de 1.000 euros impuesta al Club Deportivo Ayllonesa. “Fue la gota que colmó el vaso tras una serie de circunstancias que llevan pasando temporada tras temporada. Ya nos pasó a nosotros con las chicas hace dos años. Es un cúmulo de problemas que han ido minando a los clubes, y ahora todos hemos explotado”, señaló el presidente del Monteresma.

En respuesta a esta situación, los clubes segovianos han constituido una asociación que busca legalizarse para ganar fuerza en sus reivindicaciones. “Nos hemos reunido prácticamente todos los clubes de Segovia y hemos tomado una serie de medidas como símbolo de protesta. Estamos unidos bajo el lema #pormilrazones, que hace referencia a la multa de la Ayllonesa”, explicó Guerra.

Una de estas medidas ha sido realizar un rondo simbólico durante el primer minuto de los partidos, como forma de protesta. Según Guerra, esta acción ha sido interpretada por la Federación como una incitación a la violencia, lo que ha generado nuevas sanciones económicas para los clubes. “Por esta protesta, la Federación nos ha penalizado con 40 euros a cada club, sumando más de 400 euros en total”, denunció.

Guerra también destacó las dificultades a las que se enfrentan los clubes en una provincia como Segovia. “Entiendo que todo en la vida tiene que tener unas reglas, pero estamos en una provincia rural como Segovia, Ávila o Soria, donde cuesta mucho sacar equipos. La gente ya no tiene los compromisos de antes, y yo no puedo competir a nivel económico como club contra equipos como la Segoviana, y menos aún con los de Valladolid”, concluyó.

El conflicto sigue abierto, mientras los clubes avanzan en la creación de una alternativa que podría cambiar el panorama del fútbol provincial en Segovia.