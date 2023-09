9 Comments

Paradójicamente, el fútbol femenino español vive sus horas más bajas, y desde que hace apenas un mes la selección ganara con brillantez el Mundial de Fútbol, todo son desgracias. A un nivel menor, pero desgracias al cabo, el equipo femenino del CD Monteresma, el único equipo femenino de fútbol segoviano que militaba en la primera regional, Liga Gonalpi, además de mantener otro equipo en la liga provincial, anunciaba el 20 de septiembre su disolución. En las redes el club denuncia problemas y falta de entendimiento con la Federación Castellano y Leonesa de Fútbol como desencadenantes de de la disolució0n su sección femenina.

Problemas que arrancan de una mala temporada en la liga Gonalpi, en la que las de Palazuelos mantuvieron la categoría a trancas y barrancas. Sin embargo, la directiva no ha podido cubrir la marcha de buena parte de las jugadores al final de la pasada temporada, con la esperanza de remontar la situación se inscribió al equipo para jugar en esa categoría en la temporada 23/24. Sin embargo, hace ya unas semana y a pesar de intentar rearmar el equipo, la directiva anunciaba que no encontrando jugadoras renuncia a su plaza en la categoría.

Niñas de 13 años obligadas a jugar con treintañeras

El problema gordo llega a continuación, y es que según el reglamento federativo, si un club renuncia a una plaza en una liga superior en la categoría de aficionados pero cuenta con otro equipo aficionado en una inferior, el ascenso de este segundo equipo es automático e irrenunciable. Es decir, o juegas en la liga más grande o no juegas. Y es lo que ha pasado. Porque el segundo equipo, mayormente integrado por jugadoras adolescentes, algunas de 13 años (algo expresamente prohibido en el fútbol masculino, donde la edad mínima para poder participar como aficionado es de 15 años, lo que no ocurre en el femenino), no está preparado para afrontar una competición regional en lo deportivo. Y tampoco en lo personal pues en Palazuelos conciben el B como una cantera del equipo A, con jugadoras muy jóvenes a las que supondría un enorme esfuerzo personal los desplazamientos, y con poco rendimiento deportivo, al verse obligadas a medirse con jugadoras que les doblan la edad. Puestos en la tesitura, el Monteresma ha optado por la disolución.

Eso sí, no sin antes intentarlo todo. Terminada la temporada la directiva se puso manos obra en la búsqueda de jugadoras por Segovia y provincias limítrofes jugadoras. Pero no salían y las deportistas que quedaban decidieron marcharse ante la posibilidad de que este año no pudieran jugar. Es entonces cuando el club comunica la baja de la liga Gonalpi. La federación replica entonces que procedan a cubrir la baja con el equipo de la categoría inferior. Algo que el Monteresma considera inviable, fundamentalmente, por la corta edad de las jugadoras del segundo equipo. Así las cosas, y según el comunicado del Monteresma, “la Federación Castellano Leonesa nos retira el equipo provincial, por no querer jugar la competición regional, pese a que le explicamos que por edad y formación, el equipo no está preparado para jugar una liga tan competitiva.”

La Federación, por su parte, ha comunicado a Acueducto2 que simplemente han aplicado el Artículo 152. 1A que literalmente dice: “La citada renuncia nunca podrá ser ejercida por un equipo de un club que cuente con equipos en la misma categoría en otra división inferior, y si lo fuera en la misma división, el retirado deberá ser el equipo B o el de la letra más alejada de ésta.” Ruben Guerra, Presidente del Monteresma, apela al sentido común, “es un artículo rocambolesco dentro de unas leyes arcaicas”. “Las reglas están para cumplirlas, pero no a cualquier precio”, añade el directivo.

Castigados por la federación

Una de las soluciones que proponía la directiva del Monteresma era inscribir a las chicas en un “club amigo” como es el Real Sitio, y poder competir bajo las siglas de los granjeños, en términos de club invitado. La sorpresa llega por parte del club cuando al intentar apelar a esta solución, la Federación, sin previo aviso, ha cambiado el calendario femenino, hecho que, según el comunicado del Monteresma, “no tiene precedentes” y que imposibilita la solución propuesta por los de Palazuelos.

Guerra incide en “un acto de soberbia” por parte de la Federación, pidiendo una respuesta a soluciones que no han llegado. Ante esta situación, los morados han encontrado silencio absoluto por parte de la Federación de Castilla y León. El presidente, acusa a dicha entidad de haberse saltado el reglamento en otras ocasiones “El Espinar Arlequín ascendió, se puso un recurso y finalmente ascendió también la Segoviana, cuando sólo lo hace únicamente un equipo. Hacen y deshacen cuando quieren”, cuenta con indignación. Una indignación ampliamente compartida en Palazuelos, donde se siente la medida como una “cacicada”. Está previsto que el pleno del Ayuntamiento apruebe en las próximas horas una declaración institucional de apoyo al club.

Situación del fútbol femenino en Segovia

De este modo, el Monteresma, club promotor y precursor del fútbol femenino en la provincia de Segovia, actualmente se queda con solo un equipo femenino alevín, a la espera de nuevos acontecimientos. Esto reconfigura la situación del fútbol femenino en Segovia. En la categoría de aficionadas, está previsto que empiecen la liga solo 6 equipos. Segoviana, Arlequín y Quintanar tienen equipos en la segunda regional, la Doble G. No hay de momento un sustituto de las palazolenses en la liga inmediatamente superior, la Gonalpi, por lo que se perdería el principal referente del fútbol femenino provincial.