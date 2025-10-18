9 Comments

El PSOE celebraba en Palazuelos su comité provincial, con presencia de medio centenar de militantes y que ha concluido con la aprobación de dos resoluciones políticas por unanimidad, una sobre el conflicto en Palestina y otra instando a la Junta de Castilla y León a tomar medidas para aportar soluciones al grave problema de la vivienda en Segovia. En este sentido, el número uno del partido en Segovia, José Luis Aceves, recordaba la “dramática situación de la vivienda en Segovia, la provincia más cara de Castilla y León para alquilar, con un precio medio de 12,24 euros por metro cuadrado al mes. La falta de una política estructural de vivienda por parte de la Junta es palpable”, señalaba.

En lo local, y a modo de crítica a la gestión de José Mazarías, Aceves se felicitaba por haber conseguido desde el PSOE que el Consejo Superior de Deportes (CSD) reciba en los próximos días al alcalde de Segovia para abordar la construcción del módulo cubierto de atletismo. “Ha sido el Partido Socialista quien, pensando en los intereses de Segovia por encima de cualquier diferencia política y a pesar de la constante falta de respeto institucional del señor Mazarías, se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes para que se retome este proyecto vital para la ciudad”, explicó Aceves. El socialista recordó que el módulo cubierto de atletismo “ya contaba con un proyecto redactado, aprobado en Junta de Gobierno y en fase de licitación durante el mandato de Clara Martín”, pero que “Mazarías decidió eliminar de un plumazo nada más llegar al Ayuntamiento”.