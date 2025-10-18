9 Comments

El PSOE celebraba en Palazuelos su comité provincial, con presencia de medio centenar de militantes y que ha concluido con la aprobación de dos resoluciones políticas por unanimidad, una sobre el conflicto en Palestina y otra instando a la Junta de Castilla y León a tomar medidas para aportar soluciones al grave problema de la vivienda en Segovia. En este sentido, el número uno del partido en Segovia, José Luis Aceves, recordaba la “dramática situación de la vivienda en Segovia, la provincia más cara de Castilla y León para alquilar, con un precio medio de 12,24 euros por metro cuadrado al mes. La falta de una política estructural de vivienda por parte de la Junta es palpable”, señalaba.
En lo local, y a modo de crítica a la gestión de José Mazarías, Aceves se felicitaba por haber conseguido desde el PSOE que el Consejo Superior de Deportes (CSD) reciba en los próximos días al alcalde de Segovia para abordar la construcción del módulo cubierto de atletismo. “Ha sido el Partido Socialista quien, pensando en los intereses de Segovia por encima de cualquier diferencia política y a pesar de la constante falta de respeto institucional del señor Mazarías, se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes para que se retome este proyecto vital para la ciudad”, explicó Aceves. El socialista recordó que el módulo cubierto de atletismo “ya contaba con un proyecto redactado, aprobado en Junta de Gobierno y en fase de licitación durante el mandato de Clara Martín”, pero que “Mazarías decidió eliminar de un plumazo nada más llegar al Ayuntamiento”.
18 octubre, 2025
Y por qué no insta a que lo resuelva el Estado? Menuda perdida de tiempo
18 octubre, 2025
En el tema de la vivienda se están cubriendo de gloria tanto el PSOE como el PP. Allá donde gobiernan tanto los unos como los otros se están luciendo de c…
Para no volverlos a votar en la vida. Ni a los unos ni a los otros.
Hay terreno de sobra para hacer viviendas para la gente joven que la necesita a precios razonables. ¿Por qué no promueven cooperativas públicas los ayuntamientos?
Se les tenía que caer la cara de vergüenza a todos los políticos. De uno y otro signo.
18 octubre, 2025
Propaganda, propaganda y más propaganda, comenzando por el título. Vaya forma de estrenarse con comentarios. No propone ninguna solución-como siempre- para resolver el problema. Sólo echar balones fuera, ya que no sabe hacer otra cosa como en todos los temas que trata: la solución es siempre echar la culpa al PP o buscar el contrapeso y la alianza de Vox, cuando nos dicen que viene el lobo.
Se retrata con su estilo rastrero. No tiene el más mínimo respeto institucional con el Ayto e intenta marcar la Agenda del alcalde con el CSD. Es una cuestión de educación y estilo, pero carece de él. Vale todo como hemos podido ver con su última rueda de prensa con el exalcalde de La Granja. Ahora la prevaricación y la malversación es del PP. Vaya personaje! Los socialistas segovianos se merecen algo mejor.
18 octubre, 2025
Da pena el PSOE segoviano. No está a altura. Lo saben sus militantes, sus votantes y sus simpatizantes. O cambian de dirigentes, o el PSOE segoviano desaparece.
19 octubre, 2025
Y y porque no insta el PSOE,(además del importantísimo, transcendental, imprescindible y perentorio tema del módulo cubierto) al señor puente para que resuelva el tema de las paradas de trenes?? Porque no insta el PSOE a quien corresponda para el tema que prometió y no cumplio del peaje?? Porque no insta para el tema del cat?..porque no insta para el aparcamiento del ave??..todo mentira…y tanto que hablan de palestina,puro marketing político, y al mismo tiempo sacan un embargo fake que sigue permitiendo la venta de armas a Israel, por tanto PSOE y sus dirigentes son cómplices del genicidio…todo esto son anuncios vacíos para que no se hable de la granja..
19 octubre, 2025
Confirmado: puesto en pasiva lo del módulo cubierto y el CSD, es el PSOE segoviano el que sabotea y estrangula todas las actuaciones de Mazarías en las que tiene que haber colaboración nacional, véase por ejemplo lo del ferial junto al CIDE o la conexión ferroviaria del puerto seco… no hay más preguntas, señoría.
19 octubre, 2025
El PSOE segoviano está más preocupado por el bienestar de los vecinos de Córdoba que por los de Segovia. ¿Verdad Aceves?
19 octubre, 2025
7 años desgobiernan do España está banda y no han construido un sólo piso en España (salvo para Ábalos y sus chicas) No han liberado suelo para construir. Han acabado con los alquileres en España y sólo hay hoy un 2 por ciento de pisos públicos VPO o de alquiler públicos. Otro día se levanta de la cama este buen señor y descubre que ha desaparecido la clase media en España al subir todos los precios de los productos un 40 por ciento desde que llegaron al poder. Que los jóvenes y ko tan jóvenes, jamás podrán aspirar a cobrar más de 1184 euros de sueldo al mes o que para crear 40.000 empleos hay que realizar 1.500.000 de contratos. O que han aumentado los impuestos hasta la extenuación y el robo para pobres y trabajadores. O que el sistema de pensiones sólo cubre 9 meses con las aportaciones y el resto del año se cubre con impuestos. O que tenemos una deuda pública de país a punto de quebrar y ser intervenido por Europa y vivimos de las limosnas europeas. Señor Aceves, lárguese, ya ha demostrado con creces, que no vale para hacer nada bueno por España o Segovia.
19 octubre, 2025
Menuda colección de “posturetas” y de hipócritas.
No han construido una sola vivienda social en las décadas que han estado al frente del Ayuntamiento y ahora ponen ” énfasis el la vivienda “