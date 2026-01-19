La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de la operación “LOLOPA”, por su presunta pertenencia a un grupo criminal altamente activo especializado en delitos contra el patrimonio. Los detenidos, residentes en Tordesillas (Valladolid), actuaban de forma itinerante en numerosos municipios de las provincias de Valladolid, Zamora y Segovia, generando una notable alarma social.

La investigación se vio impulsada tras el robo con fuerza cometido la noche del 5 de enero de 2026 en el restaurante asador “Los Chicos”, en Villaverde de Íscar (Segovia), donde forzaron una ventana para acceder al interior y sustraer dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y manipular una máquina tragaperras.

La rápida actuación de la Guardia Civil de Segovia, el análisis de las cámaras de seguridad y la información aportada por testigos permitieron activar un dispositivo de coordinación interprovincial con la Comandancia de Valladolid, que investigaba desde octubre de 2025 a un grupo con elevada movilidad, planificación previa y reparto de funciones. Los autores realizaban reconocimientos previos, analizaban las medidas de seguridad y utilizaban herramientas como barras de uña para forzar accesos.

Fruto de esta coordinación, patrullas de la Guardia Civil de Valladolid localizaron el vehículo utilizado en los robos en Tordesillas, procediendo a la detención de cuatro personas con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. En el interior del vehículo se hallaron herramientas, dinero y bebidas procedentes del robo cometido en Villaverde de Íscar.

El Equipo ROCA de la Compañía de Cuéllar realizó la inspección ocular en el lugar de los hechos, logrando la obtención de fragmentos lofoscópicos que permitieron identificar a uno de los autores.

Tras el análisis de la información, se atribuyen al grupo robos cometidos entre octubre y noviembre de 2025 en Cogeces de Íscar, Pedrosa del Rey, Pozaldez, Villalar de los Comuneros, Serrada, Villardefrades, Piñel de Arriba, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero, San Miguel del Pino, Coreses, Pozoantiguo y Belbis, así como nuevos robos entre noviembre y diciembre de 2025 en Santiago del Arroyo, Serrada, La Santa Espina, San Pelayo, Gallegos de Hornija y Vega de Valdetronco.

En los distintos hechos se sustrajeron dinero en efectivo, alcohol, tabaco, equipos electrónicos y otros efectos, recuperándose gran parte de lo robado. También se produjeron varias tentativas que no llegaron a consumarse por la presencia de vecinos o las medidas de seguridad de los locales.

Asimismo, se recuperaron todos los efectos robados en el Ayuntamiento de La Santa Espina, que habían sido vendidos en un establecimiento de segunda mano en Valladolid. Con autorización judicial se realizaron registros en los domicilios de los detenidos en Tordesillas, donde se localizaron numerosos efectos sustraídos, quedando el vehículo utilizado a disposición judicial.

En total, se atribuyen al grupo 20 robos con fuerza en establecimientos hosteleros, además de otros cometidos en zonas rurales de Tierra de Campos y La Santa Espina, en una investigación dirigida por la Comandancia de Valladolid en coordinación con las de Segovia y Zamora.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos.