De 9 de junio y hasta el 6 de julio la Universidad de Valladolid abre el plazo de preinscripción para nuevos alumnos, un proceso que debe realizarse telemáticamente a través de la aplicación. Se publicarán tres listados de admitidos los días 12 de julio, 22 de julio y 5 de septiembre. Del 12 al 15 de julio; del 22 al 26 de julio y del 5 al 6 de septiembre, se habilitarán los plazos para la matriculación.

En Segovia no hay novedades respecto a la oferta de títulos; al final no se han incluido los estudios de enfermería, que no arrancarán al menos hasta 2023. Aunque técnicamente y desde octubre la UVa ya está habilitada para impartir la muy demandada titulación (Segovia es la única provincia española que no oferta este tipo de estudios) y hay incluso un proyecto para ubicar temporalmente al alumnado en el edificio del Antiguo Magisterio, el rector Antonio Largo ya daba a entender recientemente que sería más que difícil arrancar en 2022 por cuanto la premura de plazos impedía garantizar la calidad docente y de estructuras. Deberá esperar.