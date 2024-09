La Gimnástica Segoviana sumó un punto en su visita a O Couto, donde empataron sin goles (0-0) ante el Ourense CF. Como es habitual, la Sego salió a morder desde que el balón empezó a rodar, presionando como lobos al acecho. A pesar de todo, la posesión fue para los locales en el inicio, ante un rival bien plantado, cuya primera jugada de ataque largo fue rondando el minuto 8. Por lo demás, balón y ocasiones para el Ourense, la más clara el remate de cabeza en el segundo palo de Di Renzo. Esta jugada no amilanó a los de Ramsés, que pusieron en apuros a la zaga rival, sobre todo gracias a la jugada de Berlanga por la derecha, cuyo centro se alejó de las piernas de Davo, que no llegó dentro del área a rematar.

Cerca de la media hora Raigal, con un disparo cruzado, estuvo a punto de marcar. Y poco después, tras una jugada larga, Davo no llegó a un balón raso que De la Mata le filtró en el área. Los últimos minutos de la primera parte tuvieron claro color local, con un tiro al larguero en el tiempo de añadido.

Tras la vuelta de los vestuarios la Sigo salió muy fuerte y mucho más vertical. Fruto de ello fueron las tres ocasiones de la quus dispuso Hugo Díaz, que estrelló un balón al palo; y no estuvo acertado en dos tiros francos desde el área, mal colocados. A continuación, fue Davo en dos oportunidades, que tiró de su esencia de delantero centro, pero no pudo culminar un contraataque, y ya en el tiempo de añadido mandó un balón al lateral de la red.

Pero los orensanos no habían dicho su palabra, ya que poco antes del pitido final disfrutaron de un tiro a bocajarro que fue despejado por un salvador Carmona. Hubiera sido injusto que la Sego, por lo menos, no hubiera sumado un punto. Por ello, este empate debe considerarse como bueno, a pesar de los no haber estado acertados en ataque.