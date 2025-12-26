La recogida de basuras adelanta su horario en Nochebuena y Nochevieja

La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia, en coordinación con FCC Medio Ambiente, empresa adjudicataria del servicio, ha establecido algunas modificaciones en el servicio de recogida de residuos con motivo de las fiestas navideñas.

En concreto, los días 24 y 31 de diciembre, la recogida de la fracción resto se adelantará a las 16.00 horas para que los trabajadores del servicio puedan disfrutar de la cena con sus familias en estas fechas tan señaladas. Los puntos limpios fijos del Peñigoso y el Vallejuelo abrirán únicamente de 8.00 a 15.00 horas, permaneciendo cerrados por la tarde.

Por este motivo, se solicita a los vecinos que depositen la bolsa de residuos correspondiente a la fracción RESTO entre las 14.00 y las 16.00 horas en el contenedor habitual.

Desde el Ayuntamiento de Segovia se agradece muy especialmente la colaboración de todos los segovianos, cuya cooperación contribuye al correcto funcionamiento del servicio y beneficia a toda la ciudad.