La Policía Local de Cuéllar ha comenzado esta semana las inspecciones de los locales que serán utilizados como peñas durante las próximas fiestas de la Virgen del Rosario, previstas del 29 de agosto al 4 de septiembre.

El jefe de la Policía Local, Juan Pedro Alonso, explicó que las visitas se realizan cada año con el fin de comprobar las condiciones de los inmuebles y garantizar la seguridad. Según señaló, desde que se llevan a cabo estas revisiones se ha reducido el número de locales destinados a este uso, ya que algunos no cumplían con los mínimos exigidos.

Durante las visitas, los agentes verifican la titularidad del inmueble, la edad de los peñistas, la estructura del local, la instalación eléctrica, el mobiliario y la existencia de baños. Con toda esa información se completa un formulario que permite tener un control sobre la ubicación de las peñas y un contacto en caso de incidencia. En los casos en que los peñistas lo autorizan, los agentes acceden al interior y toman fotografías para completar la ficha. Posteriormente, la información se traslada a la Alcaldía y a la Oficina Técnica Municipal.

Además de los aspectos técnicos, se recuerda a los integrantes de las peñas la necesidad de cumplir con las normas de convivencia: evitar molestias a los vecinos por ruidos, golpes o música, no sacar mobiliario a la calle y retirar los enseres al finalizar las fiestas llevándolos al punto limpio.