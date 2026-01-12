La Leyenda 2026 reúne a más de 13.000 moteros en Cantalejo

La concentración motera La Leyenda Continúa 2026 ha cerrado su edición con la participación de 13.434 motoristas, procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, tras cuatro días de actividad celebrados en Cantalejo y en los denominados pueblos amigos: Turégano, Lastras de Cuéllar y Prádena. El evento concluyó este domingo tras un intenso programa desarrollado en el pinar de Cantalejo y en diferentes enclaves de la provincia.

Desde comienzos de semana, y pese a las previsiones meteorológicas adversas, miles de motoristas se dieron cita en la localidad segoviana, con una notable presencia de participantes procedentes de Francia, Portugal e Italia. El programa incluyó rutas organizadas por la provincia, conciertos, conferencias, encuentros de coleccionistas y actividades vinculadas a motocicletas clásicas y custom.

Como novedad, esta edición acogió la Primera Reunión de Motos de Leyenda, dirigida a motocicletas anteriores a 1990, con rutas específicas, actividades diferenciadas y una zona propia de exposición. Esta iniciativa refuerza el carácter histórico del evento, que cumple una década desde su implantación en Cantalejo y que la organización sitúa entre las concentraciones moteras de referencia del calendario internacional.

El viernes tuvo lugar uno de los actos más singulares del programa, la Nochevieja Motard, con las tradicionales campanadas acompañadas de doce piñones y un brindis colectivo. La celebración estuvo guiada por el reportero gráfico Miguel Ángel de la Fuente y por la campeona del Rally TT en categoría femenina, Bea Díez Romano.

El sábado concentró los actos principales, con rutas, exhibiciones, música en directo y ceremonias institucionales. Entre los momentos destacados figuró la entrega del Premio Leyenda de Oro a la travesía mototurística Lés-a-Lés y de los Premios Leyenda de Honor 2026, que recayeron en Alfonso Serrano Huici y en la Federación Francesa de Motards en Colère. También se celebró el homenaje a los motoristas fallecidos en carretera durante el último año, con un desfile de antorchas y una suelta de farolillos en la Plaza Mayor de Cantalejo.

Durante el acto final se entregaron diversos trofeos, incluido un reconocimiento especial a Santiago García, campeón del mundo en la modalidad de mototurismo. Desde la organización se ha subrayado la participación, el comportamiento de los asistentes y la colaboración vecinal e institucional, con el objetivo de que el evento pueda volver a celebrarse en 2027